Isabel Pantoja vende Cantora a un empresario libanés: todas las claves de la operación y los planes de futuro para la finca

La finca Cantora de Isabel Pantoja en Cádiz (INFOBAE).

La histórica finca Cantora, durante décadas símbolo de la vida personal y familiar de Isabel Pantoja, ha dejado definitivamente de pertenecer a la artista. La operación, que llevaba meses gestándose en silencio, marca el cierre de una etapa profundamente ligada a la figura de Paquirri y a uno de los enclaves más emblemáticos de la crónica social española.

Según informaba este domingo Mónika Vergara en Fiesta, la propiedad habría sido adquirida por un empresario de origen libanés y nacionalidad francesa, que ya había mostrado interés previo en hacerse con los terrenos. La transacción, cifrada en torno a 1,2 millones de euros, pone fin a una situación financiera compleja, ya que la finca arrastraba una deuda superior a los 2,2 millones de euros. Este contexto económico habría sido determinante para impulsar la venta.

“Cantora ya no pertenece a Isabel Pantoja”, afirmaba la periodista. La vivienda, ubicada en la provincia de Cádiz, no solo fue el hogar de la tonadillera, sino también el escenario de algunos de los momentos más relevantes de su vida junto a Paquirri y sus hijos. Durante años, la finca representó un refugio familiar y un símbolo del legado del torero, cuya trayectoria permitió en su momento la adquisición de la propiedad.

El proceso de venta no ha estado exento de dificultades. La condición extranjera del comprador obligó a someter la operación a controles administrativos adicionales, especialmente en lo relativo a la procedencia de los fondos. Además, la necesidad de contar con el consentimiento de Kiko Rivera, copropietario de parte del inmueble, habría influido directamente en el desarrollo de las negociaciones. “Como necesitan la firma de Kiko para proceder a esa venta, lógicamente Isabel Pantoja tenía que llamar a Kiko… Todo esto ha llevado a suavizar la situación todo esto“, supuso Vergara.

El famoso día que se desató la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. (EUROPA PRESS).

Y es que el acercamiento entre ambos ha llevado a muchos a entender el contexto de la situación. Apuntan a que la necesidad de desbloquear la venta habría propiciado el contacto entre ambos, suavizando una relación marcada por conflictos públicos. Aunque no se ha producido un reencuentro presencial, sí se ha confirmado la reanudación del diálogo, incluso con contacto entre la cantante y sus nietos, según confirmó Irene Rosales en ¡De Viernes!

El fin de una era y el comienzo de su nueva vida

Mientras tanto, el futuro de Cantora comienza a dibujarse bajo una nueva dirección. Según informaban en el programa, entre los planes del actual propietario figura la creación de una yeguada en los terrenos, lo que supondría un cambio radical en el uso de la finca, históricamente vinculada al ámbito familiar y ganadero de los Rivera.

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La venta de la propiedad coincide, además, con la desaparición de otro de los elementos clave del legado de Paquirri: su ganadería. Tal y como ha publicado Informalia, el hierro fundado por el torero a finales de los años 70, identificado por el característico trébol con una “P”, fue adquirido hace unas semanas por un nuevo empresario, iniciando una etapa completamente distinta lejos de Andalucía. Con ello, se cierra definitivamente el vínculo entre la familia y uno de los proyectos más personales del diestro.

Para Isabel Pantoja, este proceso supone también un punto de inflexión. La artista abandonó la finca hace meses y se ha instalado temporalmente en Canarias, desde donde prepara una nueva etapa profesional que incluye una gira internacional. Un cambio de rumbo que responde, en parte, a la necesidad de estabilizar su situación económica tras años de dificultades.