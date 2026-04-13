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El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’

El agente precisa que estos nombres fueron empleados por varias de las personas implicadas en el dispositivo de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas

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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)

El juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy se ha reanudado este lunes en la Audiencia Nacional con la declaración de dos investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elaboraron informes que han nutrido la causa. Y el nombre de Rajoy ya ha salido a la palestra.

Durante la sesión celebrada este lunes en la Audiencia Nacional, uno de los agentes principales ha vinculado los alias de ‘El Asturiano’ y ‘El Barbas’ al expresidente del Gobierno y del Partido Popular. El agente, identificado por el número 111.470, ha precisado que estos nombres fueron empleados por varias de las personas implicadas en el dispositivo de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para hacerse con documentación que guardaba del caso Gürtel que podía comprometer al partido. “La persona a la que denominan ‘El Asturiano’ es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces. Es un dato que está muy claro”, ha relatado el inspector en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

El informe de los investigadores data de 2018 y apuntaba que, de las conversaciones intervenidas, “se colige” que la operación Kitchen “habría tenido resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, (con conocimiento del “Asturiano” y del “Largo”)”. Del “Asturiano” se decía, en un primer momento, que tenía capacidad de cesar a altos mandos policiales, como el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ha dicho el responsable policial. Y en este sentido, conocer quién se escondía detrás del “Asturiano” es una de las claves de la investigación.

En unas declaraciones recogidas por ElDiario.es, el agente ha reconocido que al principio hubo dudas sobre la identidad real porque este apodo podía vincularse a otros implicados como el entonces titular de Interior.

Una de las primeras evidencias que apuntan al expresidente llegó a los investigadores a través de una conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y la presentadora Ana Rosa Quintana. En esta conversación, este se refería tanto a la operación Kitchen como a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. Además, aclaraba que “El Asturiano” es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy”.

En el escrito que presentó la Fiscalía también aparece el apodo “Barbas” en el sumario, aunque en una de sus declaraciones el acusado Sergio Ríos aseguró que el término “asturiano” era como el excomisario se refería al exdirigente del PP, Francisco Álvarez Cascos.

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