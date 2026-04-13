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Salmonetes al horno, una receta fácil y rápida para disfrutar al máximo de este pescado semigraso

Acompañado de una ensalada fresca, unas patatas asadas o un puré de patata, este pescado es ideal para una comida original y muy completa

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Receta de salmonete al horno (Freepik)
Receta de salmonete al horno (Freepik)

Si existe una manera fácil y rápida de cocinar el pescado, ese es el horno, un proceso sencillo que nos permite conseguir en poco tiempo un plato principal completo, saludable y que gustará a cualquier amante del sabor del mar. Acompañado de unos pocos ingredientes, cualquier variedad que se nos ocurra consigue brillar al máximo con esta forma de cocción, que no opaca en absoluto el sabor de esta riquísima materia prima.

Uno de los pescados ideales para preparar al horno es el salmonete, un pez semigraso de carne firme y delicada y de un sabor suave y delicioso, de un atractivo color rosado similar al salmón. Su contenido en grasa hace que este pescado de agua salada se cocine genial con el calor del horno, consiguiendo una textura jugosa y un exterior dorado exquisito. Esta pieza de pequeño tamaño es ideal para cocinar entera y servirla como plato principal, acompañada con una ensalada fresca, unas patatas asadas o un puré de patata para una comida original y muy completa.

Propiedades del salmonete

El salmonete es un pescado semigraso que posee un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y de proteínas de alto valor biológico. Así lo asegura la Fundación Española de la Nutrición (FEN), que también destaca su contenido en minerales como selenio, fósforo, yodo y potasio. La vitamina presente en mayor proporción en la carne de salmonete es la vitamina B12, seguida de la B6. Además, contiene un gran aporte de vitamina D, la cual contribuye a la absorción del calcio y del fósforo.

Receta de salmonete al horno

El salmonete al horno es un pescado pequeño, de carne rosa y suave, que se prepara asado a alta temperatura. Se aromatiza con limón, laurel y ajo, y se termina con un toque de aceite de oliva virgen extra caliente para potenciar su sabor y jugosidad.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 8 minutos
    • Reposo: 2 minutos

Ingredientes

  • 4 salmonetes frescos, limpios
  • Zumo de 1 limón
  • 1 limón cortado en rodajas
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 2 dientes de ajo laminados
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto

Cómo hacer salmonete al horno, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC.
  2. Coloca los salmonetes en una fuente para horno. Sazona con sal y pimienta por ambos lados.
  3. Añade la hoja de laurel, el zumo de limón y el vinagre de manzana a la fuente.
  4. Distribuye las rodajas de limón sobre los salmonetes.
  5. Calienta el aceite de oliva en una sartén y dora los ajos laminados hasta que estén dorados pero no quemados. No pierdas de vista el ajo: si se pasa, amarga.
  6. Vierte el aceite con los ajos sobre los salmonetes.
  7. Hornea durante 8 minutos. No excedas este tiempo para evitar que el pescado se reseque.
  8. Sírvelo inmediatamente, aprovechando el jugo que queda en la fuente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180-200 kcal
  • Proteína: 21 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera, en recipiente hermético, hasta 1 día. No congeles el salmonete ya cocinado: pierde textura y sabor.

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