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El presidente de Adif cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz: “Interpreta elementos técnicos de manera incorrecta”

El informe remitido al juzgado sostiene que una anomalía eléctrica detectada casi 22 horas antes del siniestro era compatible con la rotura del carril, aunque no activó ninguna alerta automática por la limitada fiabilidad del sistema

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El raíl roto que podría haber ocasionado el accidente de Adamuz (X, Óscar Puente)
El raíl roto que podría haber ocasionado el accidente de Adamuz (X, Óscar Puente)

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha salido este lunes al paso de la investigación abierta por la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que el pasado 18 de enero murieron 46 personas, para cuestionar de forma expresa las conclusiones de su último informe. A su juicio, el documento incorpora “interpretaciones incorrectas” sobre las medidas de prevención y los sistemas de supervisión de la red de alta velocidad.

El siniestro, provocado por el descarrilamiento de un tren de Iryo y su posterior colisión con un Alvia de Renfe, tiene como principal hipótesis una rotura de carril. Sobre ese punto pivota el informe remitido al Juzgado de Montoro, que sitúa el origen del accidente en una incidencia detectada la víspera por los sistemas de seguridad de Adif.

Según la Guardia Civil, el 17 de enero a las 21:46 horas se registró una caída de tensión —una alteración eléctrica compatible con una rotura de vía— que, aun situándose por debajo del umbral de alarma, se mantuvo el tiempo suficiente como para haber suscitado algún tipo de reacción. Los investigadores sostienen que entre ese momento y el accidente transcurrieron exactamente 21 horas y 57 minutos, un margen que, de haberse interpretado adecuadamente la señal, podría haber permitido evitar la tragedia.

Sin embargo, el sistema no generó ninguna alerta automática. El propio informe reconoce que no estaba configurado para ello debido a la limitada fiabilidad de este tipo de indicios eléctricos, una circunstancia que ahora se sitúa en el centro del debate técnico y judicial.

Marco de la Peña ha sido tajante al respecto. “Los circuitos de vía no son un método fiable para detectar una rotura de carril; lo dicen los expertos internacionales, no Adif ni su presidente”, ha afirmado, antes de añadir que “no hay debate en este sentido”. Aunque ha calificado el informe de la Guardia Civil como “muy completo”, ha insistido en que su interpretación se adentra en un terreno técnico “extraordinariamente complejo”.

En esta línea, el máximo responsable de Adif ha rechazado de forma expresa una de las derivadas más sensibles del informe: la idea de que la empresa pública estaba obligada a detectar de forma inmediata la rotura del carril. “No es correcto”, ha zanjado.

El choque de interpretaciones no es menor. De un lado, los investigadores apuntan a una señal previa que, aun imperfecta, habría podido activar mecanismos de prevención; del otro, el gestor de la infraestructura sostiene que esa señal carece de la fiabilidad necesaria para sustentar una actuación operativa.

(Noticia en ampliación)

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