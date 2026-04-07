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Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 8 de abril: Dámaso desafía a Don Hernando mientras Luisa corre un grave peligro

Entre secretos, enfrentamientos y advertencias, el capítulo de mitad de semana promete tensión máxima en Valle Salvaje

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'Valle Salvaje': Dámaso enfrenta a don Hernando en público. (RTVE)
'Valle Salvaje': Dámaso se enfrenta a Don Hernando en público. (RTVE)

La semana en Valle Salvaje arrancó con la boda de Matilde y Atanasio, un evento que levantó los ánimos en el valle y dejó claro que la felicidad no impide que los secretos sigan escondidos. El lunes, Luisa no perdió ni un minuto y continuó explorando la cabaña de las parteras, descubriendo pistas que podrían cambiarlo todo. Cada hallazgo la acercaba a la verdad, pero también la situaba más cerca del peligro. Mientras tanto, Enriqueta comenzó a notar detalles inquietantes en Evaristo, vislumbrando una verdad que hasta ahora había permanecido oculta. Entre tanto, José Luis y Rafael volvieron a enfrentarse, y en medio de la tensión, el duque hizo una confesión imposible a su padre, dejando claro que en Valle Salvaje nada es lo que parece.

Este martes, las intrigas se han intensificado. Rafael decidió reunir a Mercedes y Alejo para revelarles un secreto sobre María, provocando miradas de sorpresa y susurros cargados de incertidumbre. Luisa, con su habitual determinación, siguió arriesgando su seguridad en la búsqueda de la verdad, sin imaginar que cada paso la acercaba a un conflicto potencialmente fatal.

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)
Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Mientras tanto, Enriqueta continuaba su investigación sobre Evaristo, y Braulio no podía creer lo que su madre estaba descubriendo. La obsesión de Enriqueta parecía acercarla a un secreto que podría cambiarlo todo, y la tensión en el valle se sentía más viva que nunca.

Pero el miércoles 8 de abril será, sin duda, el día en que la tensión va a estallar. Mercedes ha encontrado a dos mujeres que podrían ser decisivas para ayudar a Matilde, mientras Pura acudirá a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa sobre la grave amenaza que rodea a Luisa. La joven sigue inmersa en su investigación sin darse cuenta del riesgo real que corre. En paralelo, Dámaso tomará la decisión de enfrentarse a Don Hernando frente a los Gálvez de Aguirre, cruzando una línea que nadie esperaba.

Este choque público no solo generará una tensión inmediata, sino que podría cambiar el equilibrio de poder en Valle Salvaje, demostrando que incluso los planes más cuidadosamente trazados pueden verse alterados por un solo movimiento.

Una semana marcada por la intriga debido al parentesco de Enriqueta y Braulio

Valle Salvaje: Alguien quiere hablar con las parteras. (RTVE)
Valle Salvaje: Alguien quiere hablar con las parteras. (RTVE)

De cara al resto de la semana, los secretos y las intrigas prometen continuar en aumento. El jueves, Enriqueta insistirá a Braulio sobre el parentesco que la une con el hijo de Luisa, mientras Mercedes temerá las represalias de Hernando, y la reacción de Dámaso desconcierta a todos.

El viernes, Dámaso desvelará un nuevo plan que pondrá en jaque a los habitantes del valle, mientras Matilde recibirá una noticia capaz de cambiar su vida para siempre.

Valle Salvaje: Enriqueta ve algo en Evaristo que capta su atención. (RTVE)
Valle Salvaje: Enriqueta ve algo en Evaristo que capta su atención. (RTVE)

Entre la valentía de Luisa, la astucia de Dámaso y la persistencia de Enriqueta, el valle parece no dar respiro. Cada capítulo añade una pieza más al puzzle de secretos, traiciones y emociones, confirmando que la semana será intensa y llena de sorpresas que podrían transformar para siempre el destino de todos los protagonistas de la serie diaria de RTVE.

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