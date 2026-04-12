España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 12 de abril

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este domingo 12 de abril sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 83,54 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que la retención de este recurso natural en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general del agua en España

Fecha: domingo 12 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.821 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,54 %.

Variación de hace una semana: 132 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,24 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 41.347 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 73,78 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua están a su 83,54 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 83,54 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 86,40%.

Aragón: 83,99%.

Asturias: 86,40%.

C. Valenciana: 58,03%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 84,48%.

Castilla-La Mancha: 71,26%.

Cataluña: 84,10%.

Comunidad de Castilla y León: 86,90%.

Extremadura: 86,29%.

Galicia: 88,45%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,36%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

El pueblo de Valladolid donde vivieron los Reyes Católicos: perfecto para una escapada con castillos del siglo XV y monumentos renacentistas

La localidad de Castilla y León a menos de dos horas de Madrid en la que puede verse el paso romano y musulmán por la provincia castellana

El pueblo de Valladolid donde vivieron los Reyes Católicos: perfecto para una escapada con castillos del siglo XV y monumentos renacentistas

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Los analistas defienden que no se han cumplido los objetivos por los que el Gobierno la derogó: proteger el acceso a la vivienda, frenar la subida de precios, reorientar la inversión extranjera hacia actividades productivas y aliviar la presión sobre el alquiler en zonas tensionadas

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

Las encuestas apuntan a una victoria holgada para el PP, sin mayoría absoluta; a un PSOE y Vox casi empatados y las formaciones a la izquierda del PSOE que lograrían conservar sus escaños

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

Las elecciones de Hungría ponen en vilo a la UE por los vetos a Ucrania: qué puede cambiar si Orbán pierde el poder 16 años después

Los diez consejeros vitalicios de Estado suman 789 años de edad y el máximo órgano consultivo decide renovar el contrato de sus médicos para que pasen consulta en la sede

El camino desde Latinoamérica a las Fuerzas Armadas de España: “El compañerismo supera los orígenes y las banderas”

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

ECONOMÍA

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

DEPORTES

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes