España

El lotero acusado en Galicia de apropiarse de un billete premiado con 4,7 millones de euros se enfrenta al juicio: piden seis años de cárcel

Una investigación policial identificó años después al supuesto dueño legítimo, que ya ha fallecido

Guardar
Una administración de lotería. (Europa Press)
Una administración de lotería. (Europa Press)

El juicio contra el lotero de A Coruña acusado de apropiarse de un premio de la Primitiva valorado en 4,7 millones de euros arrancará la próxima semana. En la vista también figura como acusado su hermano, que desempeñaba en el momento de los hechos el cargo de delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, y para quien la Fiscalía solicita la misma pena que para el lotero principal.

La Fiscalía ha pedido seis años de prisión para el lotero por un presunto delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano, el Ministerio Público solicita también seis años de cárcel, acusándole como autor de blanqueo de capitales o, subsidiariamente, de encubrimiento. Ambos serán los únicos enjuiciados tras haberse desestimado los recursos que ellos mismos presentaron y, en cambio, haberse admitido el de la Abogacía del Estado, lo que supuso el sobreseimiento provisional para otros cuatro investigados en la causa, altos cargos de Loterías del Estado.

Las acusaciones se centran en la apropiación de un boleto premiado con 4,7 millones de euros perteneciente a un cliente. Según relata la Fiscalía, el caso se remonta a 2012, cuando el presunto propietario, ya fallecido, fue al establecimiento gestionado por el acusado para comprobar sus boletos. El Ministerio Público sostiene que el lotero, “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para sí junto con los demás boletos, sin comunicar al apostante dicho extremo y sin devolverle el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”. Ese mismo día, y “completamente seguro del alto valor que tenía”, el acusado acudió a la delegación provincial de Loterías en A Coruña, gestionada entonces por su hermano, con el propósito de agilizar el cobro y “prescindir de cualquier procedimiento reglado”, actuando como si fuese el legítimo poseedor.

En palabras de la Fiscalía, el hermano del acusado, “siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano, se dispuso a allanar el camino con actos tendentes a disfrazar el verdadero origen del boleto a los efectos de que se pudiese hacer efectivo el premio”. Añade además que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Disputa por la propiedad

El origen de la causa está en la disputa por la propiedad del boleto, una de las más conocidas en la historia reciente de los premios de lotería en España. En su versión, el lotero afirmó que encontró el billete en su administración de la Plaza de San Agustín y aseguró durante años que nadie había reclamado la propiedad, por lo que él tenía derecho a cobrar el importe. De forma paralela, surgieron diversas personas que alegaron ser los legítimos propietarios del boleto. Un año después de la validación, el Ayuntamiento de A Coruña puso en marcha un “expediente de hallazgo” destinado a localizar al ganador del premio.

A raíz del expediente iniciado por el consistorio, se abrió una investigación policial para esclarecer los hechos. Los agentes pusieron en duda la versión presentada por el lotero sobre el hallazgo casual del billete y concluyeron que pudo quedarse con el premio cuando el verdadero titular acudió a comprobarlo. Durante estas diligencias, fue identificado un presunto propietario legítimo, que falleció antes de poder resolver la disputa, y cuyos herederos reclaman actualmente el cobro del premio.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

TribunalesJusticiaJuiciosGaliciaSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Quién es Raquel García Aranda, la malagueña de 32 años que sobrevivió al accidente de Adamuz y que acaba de ser madre: una de las dueñas del perrito Boro

Raquel es la única víctima del accidente ferroviario de Adamuz que continúa ingresada en el hospital

Quién es Raquel García Aranda, la malagueña de 32 años que sobrevivió al accidente de Adamuz y que acaba de ser madre: una de las dueñas del perrito Boro

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El Consejo de Estado respalda la regularización de migrantes, pero pide reglas claras: estas son sus principales objeciones

El órgano consultivo reclama controles estrictos sobre los antecedentes penales y una definición clara sobre la vulnerabilidad

El Consejo de Estado respalda la regularización de migrantes, pero pide reglas claras: estas son sus principales objeciones

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Muere el padre de Mary de Dinamarca, John Donaldson, a los 84 años: ”Mi corazón y mis pensamientos son grises"

La esposa de Federico X ha perdido a su padre este domingo 12 de abril a los 84 años de edad

Muere el padre de Mary de Dinamarca, John Donaldson, a los 84 años: ”Mi corazón y mis pensamientos son grises"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar realiza en Sevilla su segundo acto para relanzar la alianza de las izquierdas todavía sin Podemos, aunque forma parte de la coalición en Andalucía

Sumar realiza en Sevilla su segundo acto para relanzar la alianza de las izquierdas todavía sin Podemos, aunque forma parte de la coalición en Andalucía

La Global Sumud Flotilla aplaza su salida hacia Gaza por el temporal en el Mediterráneo y espera retomar la ruta en los próximos días

Pierde el control de su coche porque el copiloto da un volantazo para parar en una discoteca: la aseguradora se niega a indemnizar porque no fue culpa del conductor

Condenado a 16 meses de prisión un hombre que se hizo pasar por policía local y guardia civil para pedir vídeos sexuales a menores a través de Instagram

Desarticulada una banda de ladrones de joyas italianos que actuaban como “fantasmas”: no dejaban huellas ni rastro en los hoteles y cambiaban de móvil cada poco tiempo

ECONOMÍA

Cuidado con los correos falsos de la Renta 2026: Hacienda alerta de nuevas estafas en plena campaña

Cuidado con los correos falsos de la Renta 2026: Hacienda alerta de nuevas estafas en plena campaña

Adaptarse ya no es opción: los drones que encarecieron tu vida esta semana

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich