El lotero acusado en Galicia de apropiarse de un billete premiado con 4,7 millones de euros se enfrenta al juicio: piden seis años de cárcel

Una administración de lotería. (Europa Press)

El juicio contra el lotero de A Coruña acusado de apropiarse de un premio de la Primitiva valorado en 4,7 millones de euros arrancará la próxima semana. En la vista también figura como acusado su hermano, que desempeñaba en el momento de los hechos el cargo de delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, y para quien la Fiscalía solicita la misma pena que para el lotero principal.

La Fiscalía ha pedido seis años de prisión para el lotero por un presunto delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano, el Ministerio Público solicita también seis años de cárcel, acusándole como autor de blanqueo de capitales o, subsidiariamente, de encubrimiento. Ambos serán los únicos enjuiciados tras haberse desestimado los recursos que ellos mismos presentaron y, en cambio, haberse admitido el de la Abogacía del Estado, lo que supuso el sobreseimiento provisional para otros cuatro investigados en la causa, altos cargos de Loterías del Estado.

Las acusaciones se centran en la apropiación de un boleto premiado con 4,7 millones de euros perteneciente a un cliente. Según relata la Fiscalía, el caso se remonta a 2012, cuando el presunto propietario, ya fallecido, fue al establecimiento gestionado por el acusado para comprobar sus boletos. El Ministerio Público sostiene que el lotero, “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para sí junto con los demás boletos, sin comunicar al apostante dicho extremo y sin devolverle el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”. Ese mismo día, y “completamente seguro del alto valor que tenía”, el acusado acudió a la delegación provincial de Loterías en A Coruña, gestionada entonces por su hermano, con el propósito de agilizar el cobro y “prescindir de cualquier procedimiento reglado”, actuando como si fuese el legítimo poseedor.

En palabras de la Fiscalía, el hermano del acusado, “siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano, se dispuso a allanar el camino con actos tendentes a disfrazar el verdadero origen del boleto a los efectos de que se pudiese hacer efectivo el premio”. Añade además que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

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Disputa por la propiedad

El origen de la causa está en la disputa por la propiedad del boleto, una de las más conocidas en la historia reciente de los premios de lotería en España. En su versión, el lotero afirmó que encontró el billete en su administración de la Plaza de San Agustín y aseguró durante años que nadie había reclamado la propiedad, por lo que él tenía derecho a cobrar el importe. De forma paralela, surgieron diversas personas que alegaron ser los legítimos propietarios del boleto. Un año después de la validación, el Ayuntamiento de A Coruña puso en marcha un “expediente de hallazgo” destinado a localizar al ganador del premio.

A raíz del expediente iniciado por el consistorio, se abrió una investigación policial para esclarecer los hechos. Los agentes pusieron en duda la versión presentada por el lotero sobre el hallazgo casual del billete y concluyeron que pudo quedarse con el premio cuando el verdadero titular acudió a comprobarlo. Durante estas diligencias, fue identificado un presunto propietario legítimo, que falleció antes de poder resolver la disputa, y cuyos herederos reclaman actualmente el cobro del premio.

*Con información de Europa Press