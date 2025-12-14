Una mujer encuentra en un banco de Barcelona una bolsa con 60 décimos de lotería y decide devolverlos: la dueña estaba en Cantabria

Compradores de lotería en la administración de loterías Doña Manolita en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Encontrarse dinero por la calle y devolverlo es tan poco habitual que cuando ocurre se convierte en noticia nacional. Y lo mismo pasa incluso aunque lo hallado solo sea dinero en potencia, como sucede con los billetes de lotería.

El ‘suceso’ ha tenido lugar en Barcelona, donde una mujer que encontró una bolsa con 60 décimos de lotería olvidados en un banco activó el protocolo de emergencia, al telefonear al 112, y después de ver el nombre de una persona escrito en el interior de los billetes del sorteo. Según ha informado la cadena de radio RAC1, la incidencia tuvo lugar la semana pasada, el 3 de diciembre, en una zona del distrito del Eixample de la capital catalana.

A continuación, la patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona acudió al lugar para recoger la bolsa, que contenía boletos de la lotería de Navidad por un valor total de 1.200 euros. Posteriormente, la gestión quedó en manos de la Oficina de Troballes del Ayuntamiento de Barcelona, que destacó haber conseguido “estirar el hilo” para localizar a la propietaria, que se encontraba en una localidad de Cantabria. Según RAC1, finalmente le hicieron llegar la bolsa con los 60 décimos. Solo el tiempo dirá si esos 1.200 euros han sido dinero ‘tirado’ o el origen de una fortuna.

Qué hacer si te encuentras un décimo perdido

Apropiarse de un boleto extraviado no constituye un golpe de suerte, sino que puede acarrear graves consecuencias legales. Según los artículos 253 y 254 del Código Penal, quedarse con un décimo que pertenece a otra persona se considera un delito de apropiación indebida. Existen precedentes judiciales de personas que han intentado cobrar un premio con un décimo ajeno y han sido obligadas a devolver la totalidad del importe, los intereses generados y los costes judiciales al propietario legítimo.

Devolver el décimo perdido no solo evita problemas legales, sino que, conforme a la normativa vigente, otorga derecho a una recompensa equivalente al 10% del valor total del premio. No obstante, para que la devolución sea efectiva, el propietario debe demostrar que el boleto le pertenece. Por este motivo, al adquirir un décimo, se recomienda firmarlo, anotar el número del DNI o del teléfono, o realizar una fotografía con el billete, con el fin de facilitar la identificación en caso de extravío.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

A la hora de cobrar un décimo premiado, es imprescindible presentar el billete original en buen estado. Si el décimo está deteriorado, el proceso de cobro puede complicarse considerablemente. Para premios inferiores a 2.000 euros, el pago puede realizarse en cualquiera de los establecimientos autorizados de forma inmediata. En el caso de premios superiores a esa cantidad, es necesario acudir a una entidad bancaria colaboradora, como CaixaBank, BBVA, Santander o Sabadell. Además, se debe presentar el DNI o NIE para acreditar la identidad y permitir la aplicación de la retención fiscal correspondiente a los premios que superan los 40.000 euros.

Cuando el décimo pertenece a una peña o grupo, es aconsejable que todos los participantes firmen una copia del billete para evitar posibles conflictos. También se recomienda disponer de un número de cuenta bancaria para facilitar el ingreso del importe del premio.