Un hombre encuentra unos cupones de lotería ocho meses después y termina ganando 560.000 euros. (Canva)

La suerte a veces llega cuando uno menos lo espera y así le ha ocurrido a un hombre en Melbourne, Australia, que ha descubierto con ocho meses de retraso que era el ganador de la lotería. El afortunado ha hablado de forma anónima con el portal de noticias australiano 9News para contar su historia.

Según relata el medio, el hombre compró su boleto de lotería en Coburg, uno de los suburbios al norte de la ciudad costera, a finales de 2024, para el sorteo Weekday Windfall. Esta lotería se sortea todos los lunes, miércoles y viernes, con un premio gordo de un millón de dólares australianos, que equivale a unos 560.000 euros.

El hombre, sin embargo, olvidó revisar sus boletos tras el sorteo y guardó los recibos en un almacén. No fue hasta la última semana de agosto cuando volvió a dar con ellos y vio que había sido el ganador del sorteo del 27 de diciembre, 244 días antes. “En realidad, estaba buscando mi pasaporte, pero me tropecé con ellos [los boletos] y simplemente pensé que los escanearía y vería si había algo. Fue entonces cuando apareció el millón de dólares”, ha contado a 9News.

Una vez descubierta la buena noticia, no perdió más el tiempo. Salió a cobrar su premio con ocho meses de retraso. “¡Me alegro de no haberlos tirado!“, ha dicho a la prensa.

La lotería en España caduca

Una hombre enseña una tira de boletos de lotería (María José López / Europa Press)

Esta curiosa y esperanzadora historia, sin embargo, no habría sido posible en España. Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, los ganadores de un sorteo tienen un plazo máximo de 3 meses para cobrar el premio, a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

La regla viene impresa en todos los boletos y décimos de lotería, pero también en el artículo 22 de su reglamento: “El derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan. Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro. Este plazo se ampliará en un día si el último del período fuera festivo en la localidad en que se tramite el pago”.

Esta norma aplica a todos los sorteos gestionados por la Lotería Nacional: el Sorteo de Navidad, el Niño Lotería Nacional del Jueves, el Sorteo de Lotería Nacional del Sábado, Euromillones, Bonoloto, La Primitiva, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela y el Joker. Es, además, un plazo inamovible y, una vez terminado, el premio se esfuma y el ganador pierde el derecho a cobrarlo.

Es algo que ocurre más de una vez al año, según explica la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se conocen como premios “fantasma” y, normalmente, suelen corresponder a premios menores, como los reintegros de la lotería de Navidad. Si el agraciado no aparece para cobrar el dinero, ya sea por extravíos o descuidos, este se transfiere al Tesoro Público.

No obstante, existen algunas excepciones al rígido plazo de 3 meses:

Si el décimo está roto o deteriorado y se duda de su validez, el plazo de pago queda suspendido hasta que esta se compruebe.

En caso de disputa por quién debe cobrar el premio, el plazo de caducidad se suspende hasta que se dicte resolución o sentencia judicial firme .

Si se juega con participaciones de lotería y no con décimos enteros, no se aplica el plazo de 3 meses, pues el contrato no es con la SELAE, sino con una entidad privada. Las asociaciones o peñas que emiten las participaciones sí deben cobrar el premio en menos de 3 meses, pero quienes las compraron pueden reclamarlas incluso cinco años después de haberse celebrado el sorteo.