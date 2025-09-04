España

Un hombre encuentra unos cupones de lotería ocho meses después y termina ganando 560.000 euros

El agraciado había olvidado los boletos viejos en un almacén y los encontró más de 200 días después

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Un hombre encuentra unos cupones
Un hombre encuentra unos cupones de lotería ocho meses después y termina ganando 560.000 euros. (Canva)

La suerte a veces llega cuando uno menos lo espera y así le ha ocurrido a un hombre en Melbourne, Australia, que ha descubierto con ocho meses de retraso que era el ganador de la lotería. El afortunado ha hablado de forma anónima con el portal de noticias australiano 9News para contar su historia.

Según relata el medio, el hombre compró su boleto de lotería en Coburg, uno de los suburbios al norte de la ciudad costera, a finales de 2024, para el sorteo Weekday Windfall. Esta lotería se sortea todos los lunes, miércoles y viernes, con un premio gordo de un millón de dólares australianos, que equivale a unos 560.000 euros.

El hombre, sin embargo, olvidó revisar sus boletos tras el sorteo y guardó los recibos en un almacén. No fue hasta la última semana de agosto cuando volvió a dar con ellos y vio que había sido el ganador del sorteo del 27 de diciembre, 244 días antes. “En realidad, estaba buscando mi pasaporte, pero me tropecé con ellos [los boletos] y simplemente pensé que los escanearía y vería si había algo. Fue entonces cuando apareció el millón de dólares”, ha contado a 9News.

Una vez descubierta la buena noticia, no perdió más el tiempo. Salió a cobrar su premio con ocho meses de retraso. “¡Me alegro de no haberlos tirado!“, ha dicho a la prensa.

La lotería en España caduca

Una hombre enseña una tira
Una hombre enseña una tira de boletos de lotería (María José López / Europa Press)

Esta curiosa y esperanzadora historia, sin embargo, no habría sido posible en España. Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, los ganadores de un sorteo tienen un plazo máximo de 3 meses para cobrar el premio, a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

La regla viene impresa en todos los boletos y décimos de lotería, pero también en el artículo 22 de su reglamento: “El derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan. Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro. Este plazo se ampliará en un día si el último del período fuera festivo en la localidad en que se tramite el pago”.

Esta norma aplica a todos los sorteos gestionados por la Lotería Nacional: el Sorteo de Navidad, el Niño Lotería Nacional del Jueves, el Sorteo de Lotería Nacional del Sábado, Euromillones, Bonoloto, La Primitiva, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela y el Joker. Es, además, un plazo inamovible y, una vez terminado, el premio se esfuma y el ganador pierde el derecho a cobrarlo.

Es algo que ocurre más de una vez al año, según explica la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se conocen como premios “fantasma” y, normalmente, suelen corresponder a premios menores, como los reintegros de la lotería de Navidad. Si el agraciado no aparece para cobrar el dinero, ya sea por extravíos o descuidos, este se transfiere al Tesoro Público.

No obstante, existen algunas excepciones al rígido plazo de 3 meses:

  • Si el décimo está roto o deteriorado y se duda de su validez, el plazo de pago queda suspendido hasta que esta se compruebe.
  • En caso de disputa por quién debe cobrar el premio, el plazo de caducidad se suspende hasta que se dicte resolución o sentencia judicial firme.
  • Si se juega con participaciones de lotería y no con décimos enteros, no se aplica el plazo de 3 meses, pues el contrato no es con la SELAE, sino con una entidad privada. Las asociaciones o peñas que emiten las participaciones sí deben cobrar el premio en menos de 3 meses, pero quienes las compraron pueden reclamarlas incluso cinco años después de haberse celebrado el sorteo.

Temas Relacionados

Juegos de AzarLoterías EspañaLoterías y Apuestas del EstadoAustraliaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una argentina que vive en España explica las cinco cosas que ahora puede hacer: “No es una opción, es un requisito”

Además de algunas costumbres que ha terminado por incorporar en su día a día, la creadora de contenido alaba varios productos de la gastronomía del país

Una argentina que vive en

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Se trata de una de las intervenciones más comunes que puede realizar un policía, pero al mismo tiempo una de las más desconocidas por los ciudadanos

Un Inspector Jefe de la

Exteriores confirma que hay dos españoles entre los 18 heridos en el accidente del funicular en Lisboa, que ha causado 15 muertes

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española

Exteriores confirma que hay dos

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios? Todo lo que debes saber si tienes mascota antes de hacer la declaración de la Renta

Así afecta la Ley de Bienestar Animal en la deducción del coste de ciertos tratamientos dependiendo de si eres particular o autónomo

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios?

El emotivo reencuentro de Mikah y Casey: una mona araña víctima de tráfico ilegal y un fotógrafo rescatista

Años después de acompañarla en su proceso de reintegración, la primate le ofreció un abrazo para recibirlo como la primera vez

El emotivo reencuentro de Mikah
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Inspector Jefe de la

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

Ayuso se gasta 1,9 millones en habilitar más plazas para menores mientras endurece su política migratoria para quitar votos a Vox

ECONOMÍA

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios?

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios? Todo lo que debes saber si tienes mascota antes de hacer la declaración de la Renta

Cotización del euro frente al dólar hoy 4 de septiembre

La vuelta a la rutina es casi un 3% más cara que el año pasado: estos son los alimentos que han subido de precio en el supermercado

Comprueba la lotería 6/49: resultados ganadores del miércoles 3 de septiembre de 2025

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta