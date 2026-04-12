Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Un coche de la Policía Nacional patrulla por la ciudad de Pamplona de noche (Eduardo Sanz / Europa Press)

Una mujer ha fallecido esta madrugada en Pamplona tras precipitarse desde la terraza de un edificio en el barrio de San Jorge. La Policía Municipal ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y analiza si está relacionado con lo ocurrido.

El suceso se produjo hacia las 4:30 horas en la calle Sanduzelai. Hasta el lugar acudieron agentes y un equipo médico, que no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se investiga si la caída fue accidental o si el detenido pudo tener algún tipo de implicación. El hombre arrestado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la mujer.

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