España

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

La Policía Municipal investiga si la caída fue accidental o si el detenido, que tenía prohibido acercarse a la víctima, pudo estar implicado en los hechos

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Un coche de la Policía Nacional patrulla por la ciudad de Pamplona de noche (Eduardo Sanz / Europa Press)
Un coche de la Policía Nacional patrulla por la ciudad de Pamplona de noche (Eduardo Sanz / Europa Press)

Una mujer ha fallecido esta madrugada en Pamplona tras precipitarse desde la terraza de un edificio en el barrio de San Jorge. La Policía Municipal ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y analiza si está relacionado con lo ocurrido.

El suceso se produjo hacia las 4:30 horas en la calle Sanduzelai. Hasta el lugar acudieron agentes y un equipo médico, que no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se investiga si la caída fue accidental o si el detenido pudo tener algún tipo de implicación. El hombre arrestado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la mujer.

(Noticia en ampliación)

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