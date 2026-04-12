Detenido en La Rioja un hombre buscado en Alemania por seis delitos sexuales contra la nieta de su pareja

Imagen del detenido en La Rioja. (Guardia Civil)

Un hombre de 67 años, sobre quien pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por la justicia alemana, ha sido arrestado por la Guardia Civil en una zona rural de La Rioja. Las autoridades lo reclamaban por su presunta implicación en seis delitos de agresión sexual y lesiones.

Los hechos investigados ocurrieron en junio de 2024 en Alemania y afectan a una menor de diez años, nieta de la pareja sentimental del detenido.

La investigación en España comenzó tras recibir una alerta de la Fiscalía de Traunstein, que advirtió de la posible presencia del sospechoso en La Rioja. Según ha informado la Guardia Civil este domingo en un comunicado, el hombre se habría ocultado en una casa de campo situada al este de la región para evitar ser detectado.

Varios agentes en el momento de la detención. (Guardia Civil)

Dificultades para acceder y riesgo de fuga

La Policía Judicial de la Guardia Civil desplegó un operativo especial debido a las dificultades de acceso al lugar y el riesgo de fuga. En el dispositivo participaron miembros del Equipo Pegaso, que utilizaron drones para la vigilancia aérea, y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, encargados de la entrada táctica en el inmueble.

La intervención concluyó con la detención del hombre sin que se produjeran incidentes. Durante el registro se incautaron dos teléfonos móviles y 33 DVD, elementos que serán analizados por la policía alemana ante la sospecha de que pudieran contener material pedófilo. El detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, responsable de tramitar su entrega a las autoridades judiciales de Alemania.