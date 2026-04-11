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Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

El objetivo era hacer llegar la ayuda a las localidades de Kawkaba, Marjayún y Kleyaa

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Imágenes de los militares españoles que han escoltado un convoy humanitario en Líbano
Militares españoles de la FINUL escoltan un convoy humanitario en el Líbano (EMAD)

La misión de España en el sur del Líbano atraviesa uno de sus periodos más complejos desde su puesta en marcha. En medio de la creciente guerra entre Israel y Hezbolá, el contingente español mantiene su despliegue en una de las zonas más inestables. Allí, los militares españoles de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) han escoltado un convoy humanitario para garantizar el acceso de la ayuda a poblaciones vulnerables.

El objetivo era hacer llegar la ayuda a las localidades de Kawkaba, Marjayún y Kleyaa. La colaboración con autoridades libanesas y otros contingentes de la ONU ha permitido evacuar familias atrapadas en zonas de riesgo, reforzando los lazos con la población y subrayando la importancia de la presencia internacional para mantener la estabilidad mínima en la región.

Preparación de la misión española en Líbano

Misión española en Líbano

Los militares españoles desplegados realizan patrullas a pie y en vehículos para vigilar la línea de separación entre Líbano e Israel, conocida como ‘Blue Line’. Además de estos recorridos, establecen observatorios estratégicos y coordinan actividades con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), reforzando así la supervisión del alto el fuego.

Su presencia resulta fundamental en labores humanitarias, como la evacuación de familias civiles atrapadas en zonas de riesgo o la protección y transporte de convoyes con ayuda humanitaria, garantizando que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan. Este reciente transporte ejemplifica estas funciones que asumen los españoles, junto a tropas de otros países como Italia o Indonesia.

Todas estas tareas responden al mandato de la resolución 1701 de Naciones Unidas, que pide mantener el cese de hostilidades e impedir incidentes que puedan desencadenar una escalada de tensión entre las partes enfrentadas. El trabajo diario de los soldados españoles contribuye a preservar la estabilidad en un entorno marcado por la fragilidad y el riesgo constante.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que los ataques contra la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano son "muy preocupantes".

Situación de los soldados españoles

Casi 700 militares españoles desplegados en Líbano afrontan una situación de máxima tensión tras el incremento de ataques entre Israel y Hezbolá. El episodio reciente de un soldado español retenido por Israel y el lanzamiento de 160 bombas en un solo día, que provocaron más de 250 muertos, han elevado la preocupación entre familiares y asociaciones como ATME y AUME.

Estas organizaciones denuncian problemas de comunicación con familiares, carencias de material básico y el temor creciente a que un ataque afecte a los efectivos españoles. Marco Antonio Gómez, de ATME, subraya que hay familias que llevan días sin información y reporta deficiencias en las condiciones de vida de los militares. Iñaki Unibaso, secretario general de AUME, recuerda que “no sería la primera vez que Israel mata a uno de nuestros soldados”, citando el caso del cabo Francisco Javier Soria Toledo en 2015.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoce que los soldados pasan muchas horas protegidos en búnkeres, limitando su movilidad y afectando su bienestar emocional. El Gobierno ha trasladado a la ONU su preocupación y reclama respeto a la integridad del contingente, aunque por el momento no se plantea una retirada ni cambios en el mandato, que restringe el uso de la fuerza a la legítima defensa.

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