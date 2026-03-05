La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que no se puede aceptar el “desprecio” con el que Trump habla de España

La ministra de Defensa, Margarita Robles (Alberto Ortega - Europa Press)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este jueves el “desprecio” con el que, a su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a España, y ha defendido que cualquier intervención militar en otros países debe realizarse siempre bajo el amparo del derecho internacional. “No puedo aceptar que Trump, elegido presidente de un país con el que tenemos muchísimos lazos, hable con este desprecio de España”, ha afirmado durante su intervención en el ciclo Europa: ara què?, celebrado en el Palau Macaya de Barcelona.

La titular de Defensa ha realizado estas declaraciones en el marco de un diálogo público con el jurista y uno de los ponentes de la Constitución de 1978, Miquel Roca, en un acto organizado por la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Durante su intervención, Robles ha subrayado que el actual contexto geopolítico internacional es “muy complicado y muy difícil” y ha defendido que el uso de la fuerza en el ámbito internacional solo puede considerarse legítimo cuando cuenta con respaldo jurídico internacional.

Según ha señalado, el respeto a las reglas internacionales es un elemento esencial para preservar la estabilidad global. En ese sentido, ha insistido en que la defensa de los derechos humanos debe realizarse siempre dentro de los marcos legales establecidos. “Los derechos humanos solo se defienden sin atajos, cumpliendo la ley”, ha afirmado.

Defensa del orden jurídico internacional

Las palabras de la ministra se producen en un un momento de tensión internacional después de que Estados Unidos e Israel atacasen a Irán. En este escenario, Robles ha reiterado que la posición del Gobierno español pasa por no participar en operaciones militares que no cuenten con el respaldo del derecho internacional.

La ministra ha recordado que España mantiene un compromiso activo con las misiones internacionales de paz y seguridad, pero siempre dentro del marco legal establecido por organismos multilaterales. “España no va a aceptar una vulneración del orden jurídico internacional y va a colaborar siempre en las misiones de paz que tengan cobertura internacional”, ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que las intervenciones militares no pueden realizarse de forma unilateral, incluso en situaciones en las que el país afectado vulnere gravemente los derechos humanos. Durante el acto, Robles ha citado el caso del régimen de los ayatolás en Irán, del que ha señalado que vulnera “por completo” los derechos fundamentales, pero ha advertido de que incluso en esas circunstancias las acciones militares deben contar con respaldo internacional.

“El mundo tiene que basarse en reglas”, ha reiterado la ministra, que ha defendido que el uso de la fuerza solo es asumible cuando existe un marco jurídico que lo ampare. En esa línea, ha advertido de que ningún país puede arrogarse la función de actuar como “gendarme de la humanidad”.

Presencia española en misiones

Durante su intervención, Robles también se ha referido a las críticas realizadas por Trump sobre la implicación militar de España en el actual contexto internacional. La ministra ha rechazado esos reproches y ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas mantienen miles de efectivos desplegados en diversas misiones en el exterior. Según ha señalado, España cuenta con alrededor de 4.000 militares desplegados en distintas operaciones internacionales, muchas de ellas en escenarios considerados de riesgo, tanto en el flanco oriental de la OTAN como en misiones de mantenimiento de la paz avaladas por organismos internacionales.

En este contexto, ha reiterado que España no ha autorizado ni autorizará el uso de las bases militares de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones vinculadas a los ataques contra Irán, al considerar que dichas acciones no cuentan con respaldo del derecho internacional. “Un dirigente político no puede imponer que otros países intervengan contra el ordenamiento jurídico internacional”, ha afirmado Robles, que ha insistido en que España no puede respaldar operaciones que no respeten ese marco legal.

La ministra también ha destacado el envío de una fragata de la Armada española a Chipre, una operación que, según ha explicado, tiene como objetivo contribuir a la defensa de la población y facilitar posibles evacuaciones si la situación lo requiere. El despliegue forma parte de un grupo naval internacional comandado por Francia. Robles ha explicado que esta misión se enmarca en tareas de protección y apoyo a la población civil. “No es lo mismo atacar que defenderse”, ha señalado durante el acto.

Europa y el contexto internacional

Durante el diálogo con Roca, la ministra también ha abordado el papel de Europa en el escenario geopolítico actual. Robles ha defendido que la Unión Europea necesita reforzar su capacidad de actuación y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa. A su juicio, Europa debería ejercer un liderazgo más claro en la gestión de los conflictos internacionales. Sin embargo, ha reconocido que la realidad política actual dificulta ese objetivo. “Europa tiene que reflexionar”, ha señalado, apuntando que el auge de movimientos nacionalistas y de extrema derecha en algunos países europeos condiciona la capacidad de liderazgo del continente.

En este contexto, la ministra ha recordado que se cumplen cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania y ha señalado que ese conflicto ha puesto de relieve la vulnerabilidad de Europa en el ámbito de la seguridad. Robles ha indicado que varios países del norte del continente viven con una preocupación creciente ante la evolución de la situación en Rusia y los riesgos asociados al uso de armamento nuclear. La titular de Defensa ha reiterado el compromiso de España con el apoyo a Ucrania y con la defensa de los valores democráticos europeos, subrayando que el objetivo debe ser preservar la convivencia y la estabilidad en el continente.

Llamamiento a la responsabilidad política

En la parte final de su intervención, Robles ha realizado un llamamiento a la responsabilidad política en el debate interno sobre cuestiones de defensa y seguridad. Sin mencionar a partidos concretos, la ministra ha señalado que en ocasiones resulta “tentador” criticar al Gobierno, pero ha advertido de que hay ámbitos en los que es necesario mantener una visión de Estado. “Entiendo que a veces es tentador ir contra el Gobierno. No vale todo”, ha afirmado, subrayando que determinadas políticas requieren acuerdos amplios para poder avanzar.

Robles también ha apuntado que el conflicto en Irán puede estar influido por intereses económicos y estratégicos, además de por cuestiones relacionadas con los derechos humanos. En ese sentido, ha señalado que la situación política interna en Estados Unidos, incluida la proximidad de las elecciones de medio mandato, podría influir en la evolución de la posición adoptada por la administración estadounidense.