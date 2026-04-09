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Tras los ataques de Israel contra Hezbollah, buscan sobrevivientes en varias ciudades del Líbano

Algunos equipos de rescate y autoridades intentan localizar los afectados bajo los escombros en un contexto de devastación y desplazamientos masivos

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Equipos de rescate trabajan entre los escombros tras los bombardeos en Beirut (AP)
Equipos de rescate trabajan entre los escombros tras los bombardeos en Beirut (AP)

La población de Líbano enfrenta la búsqueda de sobrevivientes tras el día más mortífero de la guerra entre Israel y Hezbollah, en medio de escenas de devastación y una cifra de fallecidos que va en aumento.

Israel lanzó una serie de bombardeos sobre zonas densamente pobladas de Líbano (AP Foto/Hussein Malla)
Israel lanzó una serie de bombardeos sobre zonas densamente pobladas de Líbano (AP Foto/Hussein Malla)

El gobierno y los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en la localización de sobrevivientes, ante la incertidumbre por la cifra exacta de desaparecidos y el creciente flujo de heridos a los hospitales.

La situación se agravó luego de que el Ministerio de Salud de Líbano anunció que más de 300 personas perdieron la vida y más de 1.000 resultaron heridas, como resultado de los bombardeos ejecutados por el ejército israelí.

Durante la noche, rescatistas hallaron con vida a una mujer atrapada en el barrio costero de Ain Mreisseh y a un hombre en un edificio colapsado en los suburbios del sur de la capital. Las autoridades siguen sin precisar el número exacto de desaparecidos.

El ambiente en Beirut es de tensión y nerviosismo, con familias enteras aguardando noticias frente a edificios derrumbados y hospitales desbordados por la llegada de heridos.

Fotos muestran ataques de US e Israel y la respuesta de Irán
Familias enteras aguardan noticias frente a edificios derrumbados en Beirut (AP)

La Defensa Civil libanesa relató a Associated Press que los bomberos y voluntarios trabajan contrarreloj entre vehículos calcinados y estructuras colapsadas, mientras los hospitales reciben un flujo constante de personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves en la cabeza y el torso.

Los hospitales de Beirut están colapsados por la llegada de heridos graves (AP Foto/Emilio Morenatti)
Los hospitales de Beirut están colapsados por la llegada de heridos graves (AP Foto/Emilio Morenatti)

Varios bombardeos israelíes alcanzaron áreas densamente habitadas en plena hora punta, lo que provocó un alto número de víctimas civiles.

El gobierno libanés ordenó restringir el uso de armas a las fuerzas estatales (Reuters)
El gobierno libanés ordenó restringir el uso de armas a las fuerzas estatales (Reuters)

El gobierno libanés ordenó reforzar la seguridad en la capital y restringir el uso de armas únicamente a las fuerzas estatales, en un intento por contener la situación interna.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que la continuidad de los ataques israelíes acarrearía “costos explícitos y respuestas fuertes” y sostuvo que el alto el fuego acordado en la guerra con Irán debía extenderse también al territorio libanés.

El presidente del Parlamento de Irán advirtió sobre “respuestas fuertes” ante nuevos ataques (AP)
El presidente del Parlamento de Irán advirtió sobre “respuestas fuertes” ante nuevos ataques (AP)

El ejército israelí señaló que algunos de sus ataques eliminaron a figuras clave del grupo armado, incluyendo a Ali Yusuf Harshi, asistente y sobrino del líder de Hezbollah, Naim Kassem.

En los suburbios del sur de Beirut y en el sur del país, el ejército israelí continuó las operaciones, mientras se intensificaban los bombardeos y se reportaba la salida de combatientes de las áreas tradicionales de influencia de Hezbollah.

Israel y Hezbollah intensificaron su enfrentamiento con bombardeos que dejaron decenas de muertos y heridos, agravando la crisis humanitaria en Líbano (AP)
Israel y Hezbollah intensificaron su enfrentamiento con bombardeos que dejaron decenas de muertos y heridos, agravando la crisis humanitaria en Líbano (AP)

El éxodo interno y externo no se detuvo. Más de un millón de personas han sido desplazadas dentro del país, y unas 200.000 han cruzado la frontera hacia Siria desde que se reanudaron los enfrentamientos, según los reportes.

Unas 200.000 personas cruzaron la frontera hacia Siria tras los ataques (Reuters)
Unas 200.000 personas cruzaron la frontera hacia Siria tras los ataques (Reuters)

El principal cruce fronterizo entre ambos países reabrió tras cinco días de cierre, después de que Israel acusara a Hezbollah de usarlo para el contrabando de material bélico, acusación que fue negada por las autoridades libanesas y sirias.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu anunció que Israel iniciará conversaciones de paz directas con Líbano. Según detalló, los diálogos estarán enfocados en el desarme de Hezbollah y en la búsqueda de una relación pacífica y estable entre ambos países.

Benjamin Netanyahu informó que Israel mantendrá conversaciones de paz directas con el Líbano (Reuters)
Benjamin Netanyahu informó que Israel mantendrá conversaciones de paz directas con el Líbano (Reuters)

Las consecuencias de los ataques se reflejan no solo en las cifras de víctimas, sino también en los testimonios de quienes sobrevivieron a la jornada más violenta hasta el momento.

Entre los relatos recogidos por Associated Press, un ciudadano sirio, Mohammad Chehab, informó que seis de sus diez familiares fallecieron al derrumbarse un edificio, mientras continuaba la búsqueda del resto de sus seres queridos. En los hospitales, los sobrevivientes recuerdan el impacto de los bombardeos y el caos posterior.

(Con información de AP y The New York Times)

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