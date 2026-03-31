El Ejército de Indonesia anuncia que continuará su misión de paz en Líbano pese a la muerte de tres soldados

Las autoridades indonesias informaron sobre la recuperación de los restos mortales del soldado Farizal Rhomadhon, de 28 años, fallecido en el cuartel de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), tras una explosión en el distrito de Marjayún, en el sur del país. Según consignó The Jakarta Post, el gobierno indonesio prepara la repatriación del cuerpo, mientras que el soldado herido en el mismo suceso, identificado como Rico Pramudia, permanece ingresado en un hospital de Beirut tras sufrir heridas graves por el ataque registrado el domingo.

De acuerdo con la agencia Antara, el Ejército de Indonesia anunció su decisión de mantener su despliegue en la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano, pese a los recientes ataques que provocaron la muerte de tres efectivos indonesios y lesiones a otros miembros del contingente. El general de división Aulia Dwi Nasrullah, jefe del Centro de Información del Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Indonesia, declaró que el compromiso del país con la operación de paz sigue vigente, enfatizando el objetivo de cumplir las funciones asignadas con profesionalismo y responsabilidad, siempre priorizando la protección del personal desplegado.

El comunicado militar se produjo después de una sucesión de incidentes letales en la zona, donde tanto el partido-milicia chií Hezbolá como el Ejército de Israel protagonizan operaciones en el contexto del aumento de la violencia. Israel ha detallado públicamente su intención de extender su control en territorio libanés hasta el río Litani, argumentando la necesidad de establecer una zona de seguridad en el área fronteriza, una acción que ha elevado la tensión y la exposición de las fuerzas de paz desplegadas bajo mandato de la ONU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, transmitió un mensaje institucional expresando "profundo respeto" y "máximo agradecimiento" hacia los soldados indonesios que perdieron la vida durante las misiones recientes de FINUL en Líbano. Tal como publicó The Jakarta Post, el ministro destacó la labor de los efectivos caídos, subrayando su servicio y entrega en favor de la paz internacional.

El suceso más reciente, ocurrido el domingo, involucró la explosión de un proyectil en Taibe, distrito de Marjayún. El ataque provocó la muerte de Farizal Rhomadhon y ocasionó lesiones graves a Rico Pramudia, quien fue trasladado a la capital libanesa para recibir tratamiento médico especializado. La misión de Naciones Unidas en el país confirmó estos hechos el lunes posterior, resaltando la gravedad de la situación para el resto de los efectivos indonesios y de los contingentes internacionales desplegados en el sur del Líbano.

Además del ataque que costó la vida a Rhomadhon, las autoridades indonesias confirmaron que el lunes siguiente se produjo una nueva explosión de origen no identificado que destruyó un vehículo de la FINUL en el sur de Líbano. En ese incidente, dos soldados indonesios perdieron la vida y otros dos resultaron heridos, siendo uno de ellos catalogado en condición grave. Hasta la fecha, el Ejército indonesio no ha detallado la identidad de todas las víctimas ni ha precisado las circunstancias exactas en torno a la detonación del artefacto explosivo.

Según indicó el general Nasrullah, los mandos militares indonesios adoptaron la medida de monitorizar continuamente la situación de seguridad en la región sur del Líbano y se reservan la posibilidad de implementar cambios logísticos o de personal en función de la evolución de la violencia en la zona. El Ejército también reiteró su compromiso de tomar todas las acciones necesarias para proteger a su personal desplazado, en coordinación con los mandos de la operación de Naciones Unidas y observando el desarrollo de la crisis en la frontera israelí-libanesa.

El territorio donde opera la FINUL ha sufrido una escalada de hostilidades a raíz del incremento de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá, lo que ha elevado el riesgo para los más de 10.000 efectivos multilaterales que integran la fuerza internacional. Las autoridades de Yakarta confirmaron que se encuentran en proceso de coordinación con la ONU, así como con las familias de los soldados caídos y heridos, con el propósito de gestionar los procedimientos de repatriación y proporcionar asistencia a los familiares de las víctimas.

El mandato de la FINUL, bajo el auspicio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene como objetivo mantener la estabilidad en el sur del Líbano y supervisar el cese de hostilidades entre Israel y el grupo Hezbolá desde la guerra de 2006. Las recientes fatalidades han reavivado el debate sobre la seguridad de los contingentes internacionales y el futuro de las operaciones de paz en áreas de alta volatilidad.

La contribución de Indonesia al contingente de la FINUL forma parte de sus compromisos multilaterales en materia de misiones de paz, con cientos de efectivos actualmente desplegados. El gobierno indonesio ha reiterado, según reportó la agencia Antara, que prioriza la seguridad del personal militar, aunque afirma la continuidad de su participación hasta que Naciones Unidas o las condiciones sobre el terreno requieran una revisión de su postura.