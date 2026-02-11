Cómo limpiar el coche de forma correcta: métodos efectivos y posibles peligros para tu vehículo

Algunos consejos para limpiar el coche. Foto: (iStock)

La limpieza periódica del coche, realizada de manera metódica y atenta, representa un factor clave para conservar el vehículo en óptimas condiciones. Una rutina adecuada de limpieza, tanto exterior como interior, contribuye directamente a prolongar la vida útil del vehículo y mejora su apariencia general, según la guía elaborada por Repsol.

La compañía energética ha reunido una serie de recomendaciones que abarcan desde la preparación de los materiales hasta los procedimientos específicos para cada parte del vehículo. El proceso comienza por el exterior, con especial énfasis en las llantas y los neumáticos, áreas donde se acumula la suciedad más persistente. Además, habrá que usar los elementos específicos necesarios en cada parte.

El primer paso, una vez preparados los elementos de limpieza, consiste en aplicar producto antigrasas sobre las llantas, asegurando que se encuentren frías para no afectar la acción del producto. El tratamiento se efectúa en ambas caras de la llanta y requiere dejar actuar al producto algunos minutos. Para retirar la suciedad, se utiliza una microfibra, repitiendo la operación hasta eliminar todos los residuos.

Posteriormente, se recomienda secar las llantas con una microfibra limpia y aplicar un producto hidratante sobre los neumáticos. Este último paso aporta brillo y previene la formación de grietas, prolongando así la durabilidad del caucho. El mantenimiento frecuente de estas zonas minimiza el deterioro y contribuye a la seguridad en la conducción.

Limpieza por zonas y cuidados especiales

La limpieza de la carrocería exige el uso de dos cubos, uno para el producto específico y otro para aclarar. El método propuesto inicia por el techo, avanzando por zonas hasta llegar a las partes bajas del vehículo. Para cada tramo, se emplea una microfibra diferente tanto para aplicar el producto como para enjuagar. El secado inmediato con una bayeta evita la aparición de manchas asociadas al jabón seco.

La guía subraya la importancia de limpiar por partes para garantizar un acabado uniforme. Además, se recomienda realizar estos trabajos en condiciones de sombra para evitar que el calor acelere el secado y dificulte la eliminación de restos.

Trucos para limpiar los parabrisas del coche. (Foto: Captura)

Respecto a los parabrisas y cristales, el documento aconseja la utilización de productos específicos, diseñados para eliminar suciedad y marcas sin afectar la visibilidad. La correcta limpieza de estas superficies mejora la seguridad y el confort durante la conducción, especialmente en condiciones de lluvia o sol intenso.

En el interior, el procedimiento recomendado comienza por el salpicadero, siguiendo con la tapicería y terminando por las alfombras. El salpicadero se limpia con una microfibra suave ligeramente humedecida en agua tibia, lo que permite retirar polvo y residuos superficiales.

Para una limpieza más profunda, se sugiere el uso de jabón neutro, aclarando después y secando con otra microfibra. Se recomienda prestar atención a detalles como las rejillas de ventilación, donde suele acumularse polvo. Mantener limpio el cuadro de mandos y los controles evita el desgaste prematuro de los materiales y contribuye a una experiencia de uso más agradable.

Cuidado de tapicería y alfombras

La tapicería debe aspirarse para eliminar la suciedad visible. Si aparecen manchas, se pueden tratar con un spray específico, frotando la zona antes de volver a aspirar para igualar el resultado. El objetivo es lograr un aspecto homogéneo sin dañar los materiales. La elección correcta de productos y accesorios garantiza la conservación del color y la textura original de los asientos y paneles.

Para las alfombras, la guía indica extraerlas del coche y sacudirlas antes de aspirar tanto las piezas como el suelo del vehículo. Frente a manchas resistentes, se recurre a productos quitamanchas y una nueva aspiración. La acumulación de polvo y residuos en estas áreas puede afectar la calidad del aire dentro del habitáculo y dificultar la limpieza si no se realiza de manera periódica.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El seguimiento de estas recomendaciones garantiza un mantenimiento más eficiente del automóvil, reforzando tanto su estado general como su aspecto. La aplicación constante de estos métodos ayuda a preservar el valor del coche y optimiza las condiciones de uso en el día a día.