Muere un niño de 12 años tras haber quedado atrapado en una de las boquillas de un jacuzzi: “Sus órganos serán donados”

Matteo Brandimarti junto a su padre Maurizio. (Facebook/Maurizio Brandimarti)

La tragedia ha sacudido a la localidad italiana de Pennabilli, cerca de Rimini, al norte del país. Matteo Brandimarti, un niño de 12 años, ha fallecido después de quedar atrapado por el sistema de succión de un jacuzzi en un hotel durante las vacaciones de Semana Santa.

El suceso ocurrió en la mañana del Domingo de Pascua. Tras quedar atrapado durante varios minutos bajo el agua, el niño tuvo un paro cardíaco que le provocó daños cerebrales que, días más tarde, llevaron a la declaración de muerte cerebral del menor.

“Sus órganos serán donados”, ha anunciado el abogado de la familia, Umberto Gramenzi, en declaraciones recogidas por La Republica.

Un accidente en cuestión de minutos

Matteo se encontraba con su familia, procedente de San Benedetto del Tronto, disfrutando de la zona de spa del hotel cuando ocurrió el accidente.

El niño se sumergió en una bañera de hidromasaje de aproximadamente un metro de profundidad y “fue succionado por una de las boquillas conectadas a la bomba de alimentación, quedando atrapado por la pierna”, informaron las autoridades.

Durante “segundos, quizás minutos”, el menor permaneció atrapado bajo el agua sin poder respirar. En total, Matteo estuvo sumergido cerca de cinco minutos.

Matteo Brandimarti junto a su padre Maurizio. (Facebook/Maurizio Brandimarti)

Reanimación y traslado crítico

El personal del hotel apagó de inmediato el sistema de hidromasaje, lo que permitió liberar al menor. Sin embargo, cuando fue sacado del agua, se encontraba inconsciente y sin pulso.

Los servicios de emergencia iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar. “Los paramédicos tuvieron que realizar varias maniobras para que el corazón del niño volviera a latir”, señalan las fuentes. Después de ello, fue trasladado al hospital en un helicóptero de emergencia al Hospital Infermi de Rimini, donde ingresó en cuidados intensivos.

Sin embargo, tras tres días ingresado, “fue declarado con muerte cerebral y se inició el procedimiento médico que finalmente llevó a la desconexión de los aparatos que lo mantenían con vida”, ha explicado el letrado Umberto Gramenzi.

De muerte accidental a homicidio involuntario

Tras el fallecimiento, la Fiscalía de Rimini ha elevado la causa de lesiones graves a homicidio involuntario, con el objetivo de esclarecer posibles responsabilidades. Los investigadores han acordonado el spa y la piscina, que permanecen clausurados, mientras analizan el sistema de succión del jacuzzi, su mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Entre los aspectos clave se encuentran:

La existencia de rejillas de protección en las boquillas

El funcionamiento de los sistemas de apagado automático

El estado general del sistema de bombeo

“La Fiscalía está evaluando los próximos pasos de la investigación. Es posible que se le practique una autopsia al cuerpo del niño”, indicaron fuentes judiciales. Además, el servicio de Seguridad y Prevención Laboral (Spresal) ha presentado un informe técnico centrado en “la presencia o ausencia de redes metálicas en los sifones de hidromasaje”.

No obstante, la investigación dependerá de lo que revele la autopsia de Matteo, aún pendiente.

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La decisión de sus padres

Según fuentes de la investigación, “la pierna del niño quedó libre tras varios segundos, quizás minutos, durante los cuales el pequeño no pudo respirar, y después de que la bomba de succión central se hubiera apagado por completo”.

En medio del dolor, los padres del menor, Maurizio y Nicoletta, han tomado la decisión que ha conmovido a la opinión pública: autorizar la donación de los órganos de su hijo.