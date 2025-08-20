FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

La Unidad Militar de Emergencias (UME) protagoniza el despliegue militar contra los incendios. Este grupo militar nació para las emergencias ciudadanas y desastres naturales, lo que hace que los fuegos sean su principal enemigo. Sin embargo, el enorme alcance de los fuegos desarrollados durante las últimas semanas ha exigido la entrada en acción de otras unidades militares.

El Ejército del Aire actúa a través de la propia UME, pues el grupo 43, que lidera el pilotaje de aviones anfibios que transportan agua, pertenece a este ejército. La Armada se ha movilizado para mantenerse preparada ante la necesidad de intervención y colabora en el control del perímetro. En el caso del Ejército de Tierra, las FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra) es la que se ha desplegado para colaborar.

La historia de estas fuerzas se remonta a varias décadas atrás. Tiene una gran importancia, apareciendo en muchas operaciones internacionales y con diferentes cuarteles repartidos por España. Su equipo de helicópteros está brindando una importante ayuda en la lucha contra los incendios.

Uno de los helicópteros Chinook F de España en Irak (EMAD)

Helicópteros de las FAMET desplegados

Las FAMET se han desplegado a través de la participación de diversos batallones de helicópteros. El Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V) opera varios helicópteros CH-47F Chinook destinados principalmente a misiones de transporte. Estas aeronaves robustas y polivalentes son fundamentales para el traslado rápido de personal, materiales y equipamiento, así como para el despliegue de brigadas y la realización de descargas de agua.

Otro de los implicados es el Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II), también perteneciente a las FAMET y bajo el mando operativo de la UME, que dispone de una flota compuesta por seis helicópteros Aerospatiale/Airbus Helicopters AS.332 y AS.532 y cuatro Eurocopter EC135.

Los primeros, de gran capacidad y versatilidad, están orientados tanto a misiones de transporte de equipos de intervención como a operaciones de extinción de incendios, incluyendo la descarga de grandes volúmenes de agua. En cuanto a los Eurocopter, su función principal se centra en la vigilancia, la observación aérea y la coordinación de las operaciones de emergencia, gracias a sus avanzados sistemas de comunicación.

Batallón de helicópteros de Emergencia II de Famet (Ministerio de Defensa)

Historia de las FAMET

El 10 de julio de 1965 marca el nacimiento de las FAMET, cuando se constituyó la primera unidad de helicópteros dentro de la Compañía de Aviación Ligera del Ejército de Tierra. Lo que comenzó con apenas cuatro oficiales formados en Estados Unidos y dos helicópteros UH-1B recibidos en la base de Colmenar Viejo (Madrid), pronto evolucionaría a un extenso y especializado grupo.

En 1973, adoptó el nombre definitivo de FAMET, al tiempo que incorporaba nuevas unidades y centros de instrucción en distintos puntos de España. El progresivo aumento del número de helicópteros permitió alcanzar un parque de hasta 179 aeronaves y cumplir misiones en escenarios cada vez más diversos y exigentes.

Con el paso de los años, las FAMET reforzaron su estructura e incrementaron sus capacidades, hasta convertirse en la mayor flota de helicópteros del país y participar en operaciones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Destacan las actuaciones en catástrofes naturales, como las graves inundaciones en Levante y el País Vasco en los años ochenta, donde los helicópteros de la unidad evacuaron a casi 2.000 personas, o sus despliegues ante graves incendios, como los de este mes de agosto.