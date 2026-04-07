Un niño en estado crítico después de ser succionado por uno de los chorros de masaje de un jacuzzi

Un jacuzzi en un spa de un hotel. (Matthew Williams-Ellis)

Lo que debería haber sido un fin de semana de relax finalizando la Semana Santa se ha convertido en una auténtica pesadilla para una familia. Su hijo de 12 años se encuentra hospitalizado en estado crítico tras quedar atrapado por el sistema de succión de un jacuzzi en un hotel de Pennabili, cerca de Rimini, al norte de Italia.

El accidente ocurrió durante la mañana del Domingo de Pascua, mientras el menor estaba jugando en la zona del spa con su familia, originaria de San Benedetto del Tronto (provincia de Ascoli Piceno). Habían bajado al área de bienestar del hotel para disfrutar de un jacuzzi de aproximadamente un metro de profundidad.

Según los informes a los que ha tenido acceso La Repubblica, el niño, mientras buceaba en el agua, fue succionado por una de las boquillas conectadas a la bomba de alimentación, quedando atrapado por la pierna.

El personal del hotel apagó de inmediato el sistema de hidromasaje. Sin embargo, al rescatar al menor, ya estaba inconsciente y sin pulso, habiendo permanecido bajo el agua varios minutos, lo que provocó el paro cardíaco.

Reanimación y traslado

Acto seguido, el personal del hotel inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. El niño fue trasladado en helicóptero al Hospital Infermi de Rimini, donde ingresó en cuidados intensivos. Su estado, por el momento, se mantiene crítico, y los médicos han señalado que el pronóstico sigue siendo reservado.

El menor fue trasladado en helicóptero al hospital. (Armando Monroy/Archivo)

Investigación y medidas de seguridad

Los Carabinieri de Novafeltria se desplazaron al hotel para inspeccionar las instalaciones, mientras expertos de la Autoridad Sanitaria Local de Rimini colaboran en la investigación. La Fiscalía de Rimini abrió un expediente por lesiones graves, con el objetivo de determinar si el jacuzzi contaba con todos los dispositivos de seguridad necesarios, incluyendo sistemas de apagado automático en caso de averías del sistema de succión.

Mientras tanto, el spa y la piscina permanecen cerrados a la espera de que se analicen las circunstancias que han podido ocasionar el accidente y se evalúen los posibles fallos técnicos o incumplimientos de las normas de seguridad.

La investigación se centrará en examinar la mecánica del jacuzzi, el funcionamiento de los sistemas de bombeo y la supervisión del personal del hotel en el momento del accidente.

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Real Decreto 742/2013, sobre criterios sanitarios de piscinas

Los jacuzzis y spas en hoteles son espacios que ofrecen múltiples beneficios para la salud física y mental. Sumergirse en agua caliente ayuda a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y aliviar el estrés. Además, el contacto con el agua y los chorros de hidromasaje favorece la coordinación motriz y foratalece el sistema cardiovascular.

Sin embargo, su uso inadecuado puede conllevar riesgos, de entre los más comunes, como infecciones de la piel, respiratorias o gastrointestinales, resbalones, caídas e incluso ahogamientos. Por ello, es fundamental respetar las normas de uso, supervisar siempre a los niños y mantener correctamente la instalación.

La regulación de jacuzzis y spas en hoteles en España se articula principalmente a través del Real Decreto 742/2013, que establece los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, incluyendo instalaciones de hidromasaje de uso colectivo. Este decreto fija parámetros de calidad del agua, control de desinfección, filtración y seguridad estructural, y obliga a los titulares de las instalaciones a implementar protocolos de autocontrol y mantenimiento, así como a informar a las autoridades sanitarias competentes sobre su funcionamiento.