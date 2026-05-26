Un año de prisión, retirada de licencia y curso de bienestar animal para los cazadores que mataron a un perro en Málaga porque “no servía para cazar”

Manifestación en Madrid convocada por la Plataforma No a la Caza (NAC) en 2023. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Dos hombres han sido condenados a un año de prisión por matar a un perro de raza podenco en Almogía, Málaga, después de que un acuerdo judicial pusiera fin al proceso iniciado en 2021. El caso, que involucró al partido PACMA y a una decena de protectoras como acusación popular, surgió tras la muerte del animal, que fue ahorcado y arrojado por un precipicio porque “no servía para cazar”.

La acusación popular, en la que también ha participado la Protectora de Málaga, había solicitado una pena mayor: dieciocho meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. Por su parte, la Fiscalía reclamaba once meses de cárcel. El acuerdo alcanzado por todas las partes incluye la aplicación del agravante de ensañamiento, previsto en el antiguo artículo 337 del Código Penal.

PUBLICIDAD

Además de la pena de prisión, donde no ingresarán debido a que los condenados no tienen antecedentes penales computables, no podrán cazar ni obtener licencia de caza durante cuatro años, y tampoco podrán tener animales en ese periodo. Asimismo, deberán realizar un curso de concienciación en bienestar animal.

Un testigo presenció cómo se reían mientras el animal agonizaba

Los hechos juzgados se remontan al 6 de febrero de 2021, cuando ambos acusados trasladaron al perro, con microchip, hasta una zona conocida como El Madroño, en la pedanía malagueña de Arroyo Coche, donde lo colgaron de un olivo para provocarle la muerte por asfixia. Posteriormente, el cuerpo del animal fue localizado ya sin vida en un barranco cercano. Según el escrito de acusación, ambos observaron la agonía del perro “mientras reían y bebían cerveza”, hechos de los que fue testigo un transeúnte que dio la voz de alarma.

PUBLICIDAD

La asociación ARDE ha denunciado a una granja peletera en Abegondo (A Coruña) donde presuntamente los visones vivían en instalaciones de suciedad extrema y algunos animales presentaban heridas de gran tamaño.

Carmen Manzano, presidenta de la Protectora de Málaga, confía en que esta sentencia se tome como ejemplo para casos similares, especialmente por la condena a la realización del curso de bienestar animal, que considera relevante: “Es lamentable lo insuficiente que es el Código Penal, tanto antes como ahora, pero a pesar de ello, celebramos que las condenas por maltrato animal comiencen a normalizarse y que los delitos no queden impunes y podamos lograr que sean cada vez más duras”, explica en un comunicado.

Aunque PACMA considera insuficiente esta resolución debido a la gravedad del delito, destaca no obstante que supone “un avance importante” en la persecución del maltrato animal, especialmente en casos vinculados a la actividad cinegética, y subraya la importancia de que la justicia haya reconocido el ensañamiento ejercido sobre el animal.

PUBLICIDAD