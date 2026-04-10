Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

La compra de una vivienda es una importante inversión económica para cualquier familia, pero aquellas que tienen a su cargo varios hijo cuentan con una presión adicional para mantener estableces sus finanzas. Sin embargo, las administraciones públicas contemplan una serie de beneficio fiscales para aliviar el impacto de los gastos extra en estos hogares, que dependen del tipo de impuesto, de la comunidad autónoma y de la situación de la familia.

En el caso de la compra de vivienda de segunda mano, el principal tributo es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuyo tipo general varía aproximadamente entre el 6% y el 13% según la comunidad autónoma. Sin embargo, las familias numerosas pueden acceder a tipos reducidos que, en muchos territorios, se sitúan en torno al 3% al 5% o incluso menos en determinados supuestos.

Esta reducción puede suponer un ahorro muy significativo en la compra de vivienda habitual, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por cada región. El ITP no es un impuesto estatal uniforme, sino que depende de las comunidades autónomas, que pueden aplicar bonificaciones específicas para colectivos como las familias numerosas, los jóvenes o las personas con discapacidad.

Deducciones en impuestos por la compra

Cuando la vivienda es de obra nueva, el esquema fiscal cambia por completo. En este caso se abona el IVA, generalmente del 10%, sin reducciones por familia numerosa, y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Es precisamente en este último donde pueden aparecer las mayores ventajas. El AJD, que en condiciones generales puede oscilar entre el 0,5% y el 1,5%, puede reducirse de forma notable para familias numerosas en varias comunidades autónomas, llegando en algunos casos a tipos cercanos al 0,1% o 0,5%. Este tipo de bonificación puede suponer varios miles de euros de ahorro en una operación de compra media.

Una pareja adquiere una vivienda. (Freepik)

Más allá de la compra inicial, la fiscalidad también ofrece ventajas recurrentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De acuerdo con información difundida por la Agencia Tributaria, las familias numerosas pueden acceder a deducciones específicas que se sitúan en 1.200 euros anuales para la categoría general y 2.400 euros anuales para la categoría especial. Esta ayuda puede recibirse de forma anticipada, mediante pagos mensuales, o aplicarse directamente en la declaración de la renta.

Estas deducciones están vinculadas a lo que la administración denomina “mínimo por familia numerosa”, y forman parte de las medidas de apoyo a la conciliación y a la protección de las familias con mayores cargas económicas. Este incentivo puede convertirse en un ingreso estable mensual de 100 o 200 euros, lo que ayuda a aliviar el gasto corriente del hogar.

Otras ventajas fiscales

Otro elemento a tener en cuenta es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que no depende del Estado sino de cada ayuntamiento. En algunos municipios existen bonificaciones que pueden alcanzar hasta el 90% del recibo anual, aunque estas reducciones varían ampliamente y no están garantizadas a nivel nacional. En la práctica, esto convierte al IBI en un beneficio relevante pero muy desigual en función del lugar de residencia.

En conjunto, los expertos coinciden en que el ahorro fiscal para familias numerosas puede ser notable, especialmente cuando se combinan los beneficios en la compra de vivienda con las deducciones anuales del IRPF. Sin embargo, la Agencia Tributaria insiste en que estos incentivos están sujetos a condiciones estrictas, como la obligación de destinar la vivienda a residencia habitual, no superar determinados umbrales de renta o respetar límites de valor de adquisición en algunas comunidades autónomas.