El duro enfrentamiento entre Belén Esteban e Ivana Rodríguez en la semifinal de ‘Top Chef’: “Tú no pides perdón ni a Dios”

Ivana Rodríguez y Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

La semifinal de Top Chef: dulces y famosos prometía ser una noche decisiva en términos culinarios, pero terminó convirtiéndose en un auténtico campo de batalla emocional. Más allá de los fogones, el foco se desplazó hacia una relación que, hasta hace poco, parecía una de las más sólidas del concurso: la de Belén Esteban e Ivana Rodríguez. Lo que comenzó como una amistad cercana ha acabado derivando en un conflicto abierto que estalló sin filtros ante cámaras.

La velada arrancaba con una de las pruebas más emotivas de la edición. Los seis semifinalistas recibían la visita de familiares y amigos, quienes se convertían en aliados clave para elaborar unas galletas al estilo neoyorquino. La dinámica, cargada de emoción, también introducía un elemento estratégico: Samantha partía con ventaja tras haber sido pastelera Top Chef, lo que le permitía congelar a sus compañeros durante dos minutos.

Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

En esta primera ronda, Belén Esteban brilló con autoridad y se alzó como la mejor de la prueba, demostrando seguridad y solvencia. Sin embargo, su momento de triunfo fue efímero. La tensión latente no tardó en emerger con fuerza en la siguiente fase del programa.

“Eso no se hace”

El punto de inflexión llegó cuando los familiares fueron los encargados de decidir las parejas para la siguiente prueba. El azar —y también los antecedentes entre ambas— quiso que Belén e Ivana tuvieran que cocinar juntas, una decisión que buscaba, en cierto modo, propiciar un acercamiento entre ellas. Pero el resultado fue el contrario.

Cuando Paula Vázquez preguntó a los concursantes si estaban satisfechos con sus compañeros, Belén no ocultó su incomodidad: “A mí me gustaría cambiar de compañera. Elegiría a Samantha, e Ivana se iría con Natalia”. La declaración cayó como un jarro de agua fría para Ivana Rodríguez, visiblemente afectada: “Voy a empezar de bajón porque Belén ha dicho que cambiaría de compañera… yo tengo ganas de cocinar con ella, pero al ver que me quiere cambiar, pues qué bajón”.

Ivana Rodríguez y Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Lejos de suavizar la situación, la mecánica de la prueba añadió más presión. Las parejas debían cocinar unidas físicamente, compartiendo una misma chaquetilla y utilizando solo un brazo cada una. Una dinámica pensada para fomentar la coordinación que, en este caso, intensificó el conflicto.

Belén volvió a expresar su malestar sin rodeos: “No estoy contenta porque esto es una injusticia… no tenemos suficiente con vernos todo el día, que ahora tenemos que estar pegadas”. Ivana respondió con una mezcla de ironía y nostalgia: “Con lo bonita que era nuestra relación al principio. Era todo tan bonito cuando me llamabas todas las noches”. Durante el desarrollo de la prueba, la hermana de Georgina Rodríguez intentó reconducir la situación y verbalizar su malestar: “Que tu compañera te diga que te quiere cambiar…”. Sin embargo, Belén marcó distancia de forma tajante: “Esto es un juego”.

Belén Esteban e Ivana Rodríguez cocinan juntas en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

El origen del conflicto, no obstante, venía de atrás. Belén explicó el detonante principal de su enfado: “Tú hiciste un comentario cuando me estaban valorando… eso no se hace, es de mala compañera”. Se refería a una valoración en la que Paco Roncero señaló la falta de crema en un plato, crítica que Ivana reforzó en ese momento. Pero este no fue el único episodio que deterioró su relación. Semanas atrás, Ivana se había reído durante la presentación de un pastel de boda elaborado por Belén junto a Roi Méndez, un gesto que no sentó bien a la colaboradora. A ello se sumaron decisiones polémicas dentro del concurso, como salvar a otra compañera en lugar de apoyar a aliados cercanos.

Las tensiones acumuladas fueron erosionando una relación que en sus inicios parecía cercana, hasta el punto de que Belén se refería a Ivana con el apelativo cariñoso de “Mi diva”. Sin embargo, los desencuentros se volvieron cada vez más frecuentes, con reproches que también se trasladaron a las valoraciones. En uno de esos momentos, Ivana afirmó: “No se puede ser perfecta siempre. Es muy duro”, a lo que Belén respondió: “Ella es imperfecta totalmente… va de perfecta, pero que no se le olvide que es de España y de Jaca”.

Pese a la dureza del enfrentamiento, ambas protagonizaron un intento de acercamiento en la recta final del programa. Ivana buscó una reconciliación directa preguntándole si la quería, y Belén, fiel a su estilo, respondió: “Los amores reñidos son los más queridos”.El momento culminó con una especie de tregua. “Perdona si me he pasado, Ivana. Pero aquí nos hemos pasado las dos. Tú no pides perdón ni a Dios”, dijo Belén antes de sellar el gesto con un abrazo que rebajó momentáneamente la tensión. Paradójicamente, y pese a los continuos rifirrafes, ambas lograron imponerse en la prueba conjunta y se convirtieron en las primeras finalistas del programa gracias a una tarta que bautizaron como “Amor-odio”, un reflejo perfecto de su relación.