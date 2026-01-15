Belén Esteban anuncia un parón profesional tras 26 años en televisión: “Es el momento. Quiero dedicarme tiempo”

Belén Esteban en la presentación de 'Top Chef: Dulces y Famosos' (José Oliva / Europa Press)

Insólito. Boquiabiertos. Sin palabras. Nadie se esperaba que uno de los rostros más conocidos de la televisión se tomase un descanso de la pequeña pantalla. Este miércoles, 14 de enero, Belén Esteban ha anunciado que hará un parón en su carrera profesional tras la emisión de Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo proyecto con el que ha vuelto a RTVE tras el fracaso de La familia de la tele.

En la rueda de prensa que llevó a cabo RTVE para presentar el formato que ha sustituido a Bake Off: famosos al horno, la de Paracuellos ha revelado ante diferentes medios, entre ellos Infobae, que se tomará un descanso y se apartará de los focos y las cámaras tras 26 años de trayectoria en la pequeña pantalla. “Decidí que me quería coger un año sabático”, ha manifestado la que fuera colaboradora de Sálvame.

Los concursantes, jurado y presentadora del formato posan durante la presentación de 'Top Chef: Dulces y Famosos', a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)

“No os quiero mentir..., un año sabático... Si me llaman de algún programa o algo voy. Pero quiero hacer un poco parón... De seis meses a un año", ha continuado explicando, dejando entrever que si recibe una propuesta que sea de su interés, podría plantearse retomar su presencia en la televisión, aunque, eso sí, de manera puntual. Lo que está claro es que su intención no es aparecer diariamente en la pequeña pantalla, como en No somos nadie, el formato que se emite de lunes a viernes en Ten. Tanto es así que el regreso a este espacio no está en sus planes, al menos no de inmediato: “Hasta que pase el tiempo que he pensado...”.

“No me he cansado de la tele”

La ‘princesa de pueblo’ ha explicado que el parón lo hace para centrarse en su vida personal. “Primero por mí, llevo 26 años en televisión. Creo que el espectador debe descansar un poco de Belén Esteban. También por mi niña, que la tengo lejos. Por mi madre también, que vive en Benidorm y quiero estar más tiempo con ella. Y con mi marido, que estamos muy felices, pero le quiero ocupar más tiempo. Pero, sobre todo, por mí”, ha manifestado ante los medios de comunicación.

Belén Esteban en la presentación de 'Top Chef: Dulces y Famosos' (José Oliva / Europa Press)

“No me he cansado de la tele, porque a mí me encanta. Mi madre vive en Benidorm y ya tiene 80 años. Es verdad que me puedo coger un AVE el viernes y venirme un domingo. Pero no es lo mismo irme a casa de tu madre un mes o dos semanas. O ir a Estados Unidos para ver a mi hija más tiempo en vez de 15 días. Estar con mi marido, irnos a cenar… Muchas veces llegas de la televisión y te da pereza“, ha continuado expresándose la madrileña.

Belén Esteban ha confesado que dedicará este tiempo a aprender nuevos hábitos y a disfrutar de momentos que, quizás, por el ajetreo que conlleva la televisión no ha podido vivir de forma plena. “Quiero aprender inglés, tengo una emoción que flipas. Quiero ir al gimnasio, que he ido una vez o dos en mi vida y, como me dan bajadas de azúcar, he pensado, después de comer, no ponerme insulina y así lo quemo allí. También quiero estar con mis amigas, quiero ir al cine, quiero quedar entre diario a ver una película. Quiero dedicar tiempo para mí“.

“Es mentira que me hayan llamado de Mediaset”

Al margen del próximo estreno de Top Chef en La 1, Belén Esteban ha salido al paso de los rumores sobre un supuesto regreso a Mediaset. “Es mentira que me hayan llamado de Gran Hermano Dúo”, ha asegurado, negando además que haya existido conversación alguna con Telecinco. “Si me hubieran llamado, lo hubiera dicho, pero a mí no me ha llamado nadie. Solo me llamó RTVE para Top Chef“.

En cualquier caso, la de Paracuellos ha asegurado que se encuentra en una etapa “muy feliz” ante esta nueva oportunidad culinaria en la televisión pública, después de haber rechazado en su día Bake Off: Famosos al horno. Además, ha contado que en el espacio de repostería de RTVE los televidentes verán una Belén “gamberra, divertida y graciosa”.

“Me siento muy orgullosa y no quiero desmerecer a los programas en los que he estado porque me han marcado mi vida. También estaba muy cansada porque llevaba muchos años en el mundo del corazón, y aquí… es otra cosa distinta. Y Miguel me dice: ‘Se te nota hasta otra cara’. Y mi hija me dice que se me nota en la voz", ha dicho. Cabe recordar, asimismo, que MasterChef Celebrity nunca llegó a interesarse por ella. “A mí no me han llamado nunca. ¡Bastante tengo con Top Chef! Con todos mis respetos, en MasterChef son muy serios", ha zanjado.