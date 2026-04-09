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Una pareja gana 500.000 euros con un rasca, ella se escapa y el premio no existe: habían confundido dos números

Un detalle romántico termina con un hombre denunciando a su propia novia

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Una pareja gana 500.000 euros con un rasca y gana, pero el premio no existe. (Pexels)
Una pareja gana 500.000 euros con un rasca y gana, pero el premio no existe. (Pexels)

La historia del rasca y gana de un pequeño pueblo italiano tiene más giros dramáticos que cualquier novela. Lo que en un principio fue un regalo para su novia terminó convirtiéndose en un error que les hizo creer que habían ganado 500.000 euros, y provocó que la mujer se marchara con el supuesto boleto ganador para quedarse con el dinero.

Un hombre compró por cinco euros un boleto de rasca y gana en el bar Renato de Carsoli, un pueblo de los Apeninos de Abruzzo, como regalo para su novia con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. La pareja decidió rascar juntos el boleto en el bar, con la promesa de que, si resultaban ganadores, compartirían el premio. Al menos, eso creía él.

Tras rascar los números, se sorprendieron al descubrir que habían ganado. La emoción fue inmediata y la euforia se apoderó de ellos. Sin embargo, la alegría duró poco: la mujer depositó el dinero en su banco y desapareció. El novio, indignado y confundido, presentó una denuncia ante la Guardia di Finanza para “esclarecer la situación” y reclamar su parte del premio, según recoge el medio italiano Today.

Rasca y gana (Adobe Stock)
La mujer depositó el dinero en su banco y desapareció. (Adobe Stock)

“El acuerdo era dividir el dinero a partes iguales”, aseguró el hombre en La Vita in diretta, de Rai 1. El dueño del local también lo confirmó en 1mattina News: “Estábamos seguros de que ellos dividirían el dinero a partes iguales”. Al parecer, la mujer justificó su desaparición alegando que había estado fuera por trabajo y prometió que volvería pronto, aunque su repentina ausencia despertó sospechas.

Un error que lo cambió todo

Por si la desaparición de la mujer y la denuncia no fuera poco, la historia del boleto premiado tuvo otro giro inesperado. Tras artículos de periódico, reportajes de televisión, una demanda y el fin de una relación amorosa que parecía sólida, resultó que el rasca y gana no estaba premiado.

El error se descubrió cuando el banco envió el billete a la Agencia de Aduanas y Monopolios para verificar su autenticidad y cobrar el premio. Sin embargo, no había dinero que cobrar, según el periódico Il Centro de Abruzzo. En su euforia por el premio, la pareja aparentemente no rascó bien, dejando parte del número “4” cubierto. La pareja confundió el “43” con el número “13”, creyendo haber ganado medio millón de euros.

Un boleto de lotería "rasca y gana" de Mega Millions y Powerball, parcialmente raspado, visible sobre una mesa de madera con varias monedas en el fondo.
La pareja confundió el “43” con el número “13” del rasca y gana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero eso no significa que el caso esté cerrado. La Vita in diretta contactó por teléfono con el hombre “ganador”, quien afirmó que él había rascado correctamente. “Eso es mentira”, dijo, refiriéndose a la versión publicada por la prensa. “El boleto es ganador, tengo incluso la fotocopia”. Esta discrepancia mantiene viva la polémica y hace que los residentes del pueblo sigan comentando el caso.

Así, lo que comenzó como un inocente regalo terminó siendo un enredo que involucró una supuesta traición, denuncias legales y un error de interpretación que convirtió un rasca y gana de cinco euros en el centro de una historia que ha dado la vuelta a Italia.

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