Si tienes jardín y quieres revalorizar tu casa, planta alguno de estos árboles: un jardinero explica los motivos

Hojas de un arce japonés. (Freepik)

Ser propietario de una vivienda en 2026 es un privilegio para mucha gente. El mercado inmobiliario ha experimentado cambios significativos en los últimos años, algo que se ha reflejado en los precios tan altos. A pesar de ello, hay personas que quieren venderla, ya sea porque prefieren vivir en otra zona o porque sus circunstancias personales, familiares o económicas han cambiado.

Vender una casa en este contexto puede ser una oportunidad interesante, aunque siempre supone un riesgo debido a los diferentes retos que hay que afrontar. Entre ellos, destacan fijar un precio adecuado, preparar el inmueble para atraer compradores y elegir el mejor momento para salir al mercado.

Si eres de los que tienen jardín, tu vivienda se puede revalorizar con relativa facilidad. Según explica un jardinero en su cuenta de TikTok (@jardineriacaldero), hay tres árboles que pueden aumentar el valor de mercado.

Arce japonés

Arce Japonés. (Wikipedia)

En primer lugar, destaca el arce japonés, al que define como “la joya de la corona”. Su principal atractivo reside en la variedad de tonos que adquieren sus hojas a lo largo del año, pasando por rojos, naranjas y verdes. Este dinamismo visual genera una sensación de exclusividad muy valorada, especialmente en viviendas donde el diseño exterior juega un papel clave.

Además, se trata de un árbol especialmente apreciado en proyectos de paisajismo contemporáneo por su tamaño contenido y su capacidad para integrarse tanto en jardines amplios como en espacios más reducidos. Su presencia transmite cuidado por el detalle y cierto gusto estético refinado, dos factores que los potenciales compradores suelen asociar con viviendas mejor cuidadas.

Magnolia grandiflora

Flor de la magnolia grandiflora. (Freepik)

En segundo lugar, menciona la magnolia grandiflora, una especie asociada tradicionalmente a viviendas señoriales. Sus grandes flores blancas y su porte elegante aportan una estética clásica que transmite lujo y sofisticación. Es, según el jardinero, una apuesta segura para quienes buscan dar un salto de calidad en la imagen de su hogar.

A esto se suma su carácter perenne, ya que mantiene sus hojas durante todo el año, lo que garantiza un jardín con presencia incluso en los meses más fríos. Este aspecto resulta especialmente atractivo desde el punto de vista inmobiliario, ya que ofrece una imagen cuidada y estable de la vivienda en cualquier estación, algo que puede influir positivamente en los compradores.

Cerezo japonés

Cerezo japonés. (Freepik)

Por último, el elemento más diferencial, según el experto, es el cerezo japonés. Este árbol es capaz de transformar por completo la entrada de una vivienda gracias a su característica floración en tonos rosados. Su impacto visual es tan potente que puede convertir una casa corriente en una propiedad mucho más atractiva a primera vista, algo fundamental en procesos de venta.

Su valor no es solo estético, sino también emocional: la floración del cerezo está asociada a sensaciones de calma, belleza efímera y exclusividad, lo que genera una conexión inmediata con quienes visitan la vivienda. Este tipo de impacto sensorial puede ser decisivo a la hora de inclinar la balanza en una compra, reforzando la idea de que el hogar ofrece algo único frente a otras opciones del mercado.