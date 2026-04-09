Irene Rosales pide una tregua con Kiko Rivera por respeto a sus hijas: “Si vamos a más, es echar leña al fuego y los límites se están pasando”

Irene Rosales pide una tregua a Kiko Rivera en 'El tiempo justo' (Mediaset España)

Irene Rosales ha reaparecido en El tiempo justo para continuar con su versión ante el reciente enfrentamiento mediático con Kiko Rivera. Frente a la expectación generada por las declaraciones del DJ y la inminente emisión de la segunda parte de su entrevista en ¡De Viernes!, Rosales ha destacado su disposición a cerrar la polémica: “Sí que es verdad que yo he optado por finalizar esto de alguna manera, porque creo que alguno de los dos debemos poner el fin.

“A pesar de lo que pueda decir mañana, yo estoy feliz con mi vida con el compañero que he elegido. Estoy tranquila respecto a lo que pueda decir porque si me altero al final podemos entrar en una guerra todavía peor”, ha afirmado Irene Rosales ante Joaquín Prat.

El foco mediático se ha intensificado tras la entrevista de Kiko Rivera, donde no solo abordó su ruptura con Irene Rosales, sino también cuestiones relacionadas con Jessica Bueno, madre de su primer hijo. La propia Rosales ha recalcado que ve prioritario proteger la imagen y el bienestar de sus hijas en todo el proceso, aludiendo a la sobreexposición de la disputa y señalando que “si vamos a más, es echar leña al fuego y los límites se están pasando”.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Irene Rosales responde a Kiko Rivera

Rosales ha subrayado que su estado actual no depende de la actitud de su expareja: “Mi felicidad no tiene que empañar ni la vida ni la entrevista de Kiko”. Desde su propia visión, la prioridad reside en garantizar la tranquilidad del entorno familiar y dar ejemplo a las menores, a las que, según ha insistido, se les debe respeto y calma por encima de cualquier tipo de rivalidad pública. Su mensaje directo al DJ revela este enfoque conciliador: “Es lo mínimo y lo que se merecen mis hijas. A pesar de lo que pueda comentar, mis hijas se merecen ese respeto”.

Al ser preguntada por las posibles reacciones de Kiko Rivera ante sus palabras, ha asegurado que prefiere informarse de primera mano: “Prefiero enterarme por mí misma antes que por terceras personas”. También ha matizado que ve preferible no tensar más la situación, recordando que está “muy tranquila con lo que he dicho y con cómo he hecho todas las cosas hasta día de hoy”.

Irene Rosales en 'El tiempo justo' (MEDIASET ESPAÑA).

Durante la conversación, Rosales ha querido aclarar el alcance de algunas de sus confesiones previas: “Me he sentido imbécil porque yo no sabía que mi matrimonio iba a acabar de esta manera, con esta guerra, porque yo siempre he considerado que me he portado muy bien”. Esta declaración, fruto de la reflexión tras su ruptura definitiva, resume en parte el sentimiento de desencanto pero también de aceptación con el que encara su nueva etapa.

La unión de Irene Rosales y Jessica Bueno

Rosales también ha respondido a la reacción pública de Kiko Rivera, quien restó gravedad a sus palabras entre risas. “Yo creo que a él todo lo que diga yo ahora mismo le va a parecer de chiste”, ha reconocido Irene Rosales en El tiempo justo, adoptando una postura menos emocional para rebajar la intensidad del enfrentamiento público.

Irene Rosales pide una tregua a Kiko Rivera en 'El tiempo justo' (Mediaset España)

Las declaraciones de Jessica Bueno han supuesto un respaldo indirecto hacia la posición de Irene Rosales. La modelo ha manifestado que “Kiko no ha sido justo” con Rosales. En cuanto a la relación de ambas como colaboradoras de televisión, Irene Rosales ha despejado cualquier atisbo de conflicto: “No hay ningún problema. Lo que tenemos en común es que tenemos el mismo padre para nuestros hijos, y estoy supersegura de que las dos queremos lo mejor para nuestros hijos”.