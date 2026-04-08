Irene Rosales se planta ante Kiko Rivera en su regreso a la televisión: “He sido imbécil por aguantar tanto”

Irene Rosales en 'El tiempo justo' (MEDIASET ESPAÑA).

Irene Rosales ha dado un paso al frente en su nueva etapa profesional debutando como tertuliana en El Tiempo Justo, un estreno que no ha pasado desapercibido. Su intervención ha estado marcada por una respuesta directa a las recientes declaraciones de su expareja, Kiko Rivera, quien días antes había ofrecido una polémica entrevista en ¡De Viernes!.

Lejos de esquivar la controversia, Rosales aprovechó su primera aparición para aclarar su versión de los hechos y reivindicar su papel durante los últimos años. La sevillana quiso dejar claro que, aunque ahora retome su carrera en televisión, su ausencia mediática no ha sido sinónimo de inactividad. Según explicó, ha dedicado ese tiempo al cuidado de sus hijas en común y también del hijo mayor del DJ, fruto de la relación de Kiko Rivera con Jessica Bueno.

Durante su intervención, Irene se mostró especialmente crítica con la imagen que, a su juicio, se ha proyectado de ella. Reconoció sentirse dolida por ciertos comentarios que la señalaban como una persona poco implicada, algo que rechazó tajantemente. En un tono sincero, admitió que se arrepiente de no haber defendido antes su posición: “He sido una imbécil todo este tiempo. No he buscado un abogado por no tener problemas“.

Kiko Rivera durante su entrevista en 'De Viernes' (De Viernes)

Uno de los puntos más delicados que abordó fue el acuerdo de separación firmado con Rivera. Según detalló, el convenio incluye una cláusula que permite al DJ modificar con apenas 24 horas de antelación los días en los que debe hacerse cargo de sus hijas. Una condición que, según relató: “Nada más firmar, la primera semana, ya dijo que no podía recogerlas”. Esta situación, aseguró, le genera incertidumbre y dificulta la posibilidad de establecer una organización estable, especialmente ahora que ha retomado su actividad profesional.

Además, subrayó que ella no dispone de la misma flexibilidad en ese acuerdo, lo que considera una desventaja importante. Aunque no descarta una custodia compartida en el futuro, dejó entrever que, en las circunstancias actuales, no confía plenamente en que el sistema funcione de forma equilibrada. Aun así, evitó entrar en descalificaciones personales, insistiendo en que su prioridad son sus hijas y el bienestar de las menores: “Yo no lo voy a descalificar ni voy a entrar en esta guerra porque estas grabaciones sí que se quedan para mis hijas”.

“Yo no he hecho nada malo para ese tipo de odio ni para ese tipo de pisoteo”, afirmó. Otro de los temas que ha generado debate es el de la vivienda familiar. Rivera aseguró públicamente que sigue asumiendo el coste del alquiler, algo que Irene confirmó, aunque matizando el contexto. Explicó que ese compromiso forma parte del acuerdo alcanzado tras la ruptura y que tiene una duración limitada. Asimismo, quiso puntualizar que los gastos diarios del hogar —como suministros y otros servicios— corren por su cuenta, ya que es ella quien reside allí con las niñas: “Él paga el teléfono pero yo se lo abono porque está a su nombre. Le dije que me parecía de muy poca vergüenza que cancelase el número sin avisar”.

Irene Rosales y su novio Guillermo (IMAGEN DE ARCHIVO).

“Él decidió romper cualquier relación”

La relación entre Irene y Kiko, que en un principio se mantenía cordial tras la separación, parece haberse deteriorado en los últimos meses. Rosales explicó que incluso había pedido a su entorno familiar que siguieran tratando con normalidad al DJ, algo que, según su versión, ocurrió durante un tiempo. Sin embargo, con el inicio del nuevo año, esa relación se rompió por decisión de él, lo que ha contribuido a enfriar aún más el vínculo entre ambas partes: “Él decidió romper cualquier tipo de relación con ellos”.

En medio de esta situación, Irene también quiso zanjar uno de los rumores más comentados: una supuesta infidelidad. La colaboradora negó rotundamente haber iniciado una nueva relación antes de su ruptura. Aseguró que su historia con su actual pareja comenzó en septiembre, mientras que ellos habían hecho pública su separación en agosto, a pesar de que llevaban varios meses ya distanciados: “Tengo la conciencia muy tranquila. Me he enamorado en el momento en que me tenía que enamorar. Ojalá hubiera aparecido un poquito antes, solo un poquito”. Igualmente, afirmó que no está “para perder el tiempo” y que tiene el derecho y quiere “disfrutar del amor”.