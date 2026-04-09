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Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

La deducción general permite deducir el 10% de las cantidades pagadas por la renta durante el ejercicio fiscal, siempre que el contribuyente se encuentre en alguna situación específica

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Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (Marta Fernández / Europa Press)
Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (Marta Fernández / Europa Press)

La campaña de la Renta 2026 incorpora diversas deducciones autonómicas que pueden suponer un importante ahorro fiscal para los contribuyentes, especialmente en materia de vivienda. En el caso de quienes viven en Cataluña y residen en una vivienda de alquiler, existe una deducción específica que permite reducir la cuota del IRPF si se cumplen determinados requisitos. Eso sí, para beneficiarse de ella es imprescindible revisar bien el borrador y marcar la casilla correcta en la declaración.

En concreto, los contribuyentes que quieran aplicar esta deducción por alquiler de vivienda habitual en Cataluña deben consignarla en la casilla [1003], dentro del apartado de deducciones autonómicas. Este paso es clave, ya que muchas de estas ventajas fiscales no se aplican automáticamente, incluso aunque el contribuyente cumpla los requisitos. Por ello, conviene revisar con detalle todos los apartados antes de presentar la declaración.

La deducción general permite desgravar el 10% de las cantidades pagadas por el alquiler durante el ejercicio fiscal, siempre que el contribuyente se encuentre en alguna situación específica. Entre ellas, tener 35 años o menos, haber estado en paro durante al menos 183 días, contar con una discapacidad igual o superior al 65% o ser viudo o viuda con 65 años o más. Se trata de supuestos concretos que buscan favorecer a determinados colectivos.

El límite máximo de esta deducción es de 500 euros anuales en tributación individual, aunque puede alcanzar los 1.000 euros en declaración conjunta si uno de los miembros cumple los requisitos. Este aspecto es importante, ya que el ahorro final dependerá tanto del importe pagado en alquiler como de la situación personal del contribuyente.

En el caso de familias numerosas o monoparentales, las condiciones cambian ligeramente. También pueden aplicar una deducción del 10% del alquiler, pero con un límite máximo de 1.000 euros anuales. Este incremento responde a la especial protección fiscal que se otorga a este tipo de unidades familiares, que suelen tener mayores cargas económicas.

Solo puede aplicarse una vez por vivienda

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Para poder beneficiarse de esta deducción, es necesario cumplir con un requisito clave relacionado con los ingresos. La suma de la base imponible general y del ahorro, una vez restado el mínimo personal y familiar, no puede superar los 30.000 euros en tributación individual ni los 45.000 euros en conjunta. Este límite es fundamental, ya que determina quién puede acceder realmente a esta ventaja fiscal.

Otro aspecto relevante es que esta deducción solo puede aplicarse una vez por vivienda, aunque en el mismo contribuyente concurran varias de las circunstancias previstas. Además, si varias personas tienen derecho a aplicarla por el mismo inmueble, el importe se repartirá entre ellas. Es decir, no se puede duplicar la deducción por el hecho de compartir piso o contrato.

También es obligatorio identificar al arrendador en la declaración, incluyendo su NIF. Este requisito busca garantizar la transparencia y evitar posibles fraudes fiscales. Además, el contribuyente deberá conservar la documentación que justifique el pago del alquiler y el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa.

En matrimonios en régimen de gananciales, si el contrato de alquiler está a nombre de uno solo de los cónyuges, únicamente esa persona podrá aplicar la deducción, siempre que cumpla los requisitos. Este detalle puede pasar desapercibido, pero resulta clave a la hora de calcular correctamente el beneficio fiscal.

La deducción, una vez introducida correctamente en la declaración, se trasladará automáticamente al apartado correspondiente del Anexo B.11, donde se recoge la información adicional sobre deducciones autonómicas por alquiler. Este proceso es automático, pero solo se activa si el contribuyente ha cumplimentado previamente los datos necesarios.

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