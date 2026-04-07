Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 arranca este 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, un periodo clave para millones de contribuyentes que deberán rendir cuentas con Hacienda. Como cada año, el proceso viene acompañado de novedades, deducciones autonómicas y aspectos técnicos que conviene conocer bien para optimizar el resultado de la declaración. Entre ellas, destaca una ventaja fiscal específica para los propietarios que alquilan viviendas en las Islas Baleares, orientada a fomentar el alquiler residencial y reducir riesgos para los arrendadores.

En concreto, la Agencia Tributaria recoge una deducción autonómica destinada a quienes alquilan inmuebles como vivienda habitual en el archipiélago balear. Esta medida busca incentivar que los propietarios saquen sus viviendas al mercado del alquiler y, al mismo tiempo, protegerles frente a posibles impagos mediante el uso de seguros específicos.

La deducción permite recuperar una parte del gasto destinado a contratar seguros que cubran el impago de las rentas. En términos prácticos, el contribuyente puede deducirse el 75% de lo abonado durante el año por este tipo de pólizas. Pero existe un límite: el importe máximo que se puede desgravar asciende a 440 euros anuales. Es decir, aunque el gasto en seguros sea superior, la reducción fiscal no podrá superar esa cuantía.

Requisitos y condiciones para acceder a la deducción

Este incentivo fiscal se dirige exclusivamente a propietarios que alquilan viviendas destinadas a residencia habitual, lo que deja fuera a otros usos como alquileres turísticos o de temporada. El objetivo es reforzar el mercado de vivienda permanente, un mercado muy tensionado en Baleares debido a la presión inmobiliaria y a la escasez de oferta para residentes.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Para poder beneficiarse de esta deducción, es imprescindible cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, el contrato de arrendamiento debe tener una duración mínima de un año con el mismo inquilino. Este requisito se establece sin perjuicio de las prórrogas obligatorias que contempla la legislación de arrendamientos urbanos, lo que garantiza cierta estabilidad en la relación contractual.

Otro de los puntos clave es la obligación de haber depositado la fianza correspondiente en el organismo autonómico competente, en este caso el Instituto Balear de la Vivienda. Este trámite, que ya es obligatorio por ley, se convierte aquí en un requisito imprescindible para acceder al beneficio fiscal.

Además, el propietario debe declarar correctamente los ingresos obtenidos por el alquiler en su IRPF como rendimientos del capital inmobiliario. Es decir, no basta con alquilar la vivienda: es necesario reflejar esos ingresos en la declaración de forma transparente para poder aplicar la deducción.

Límites de renta y obligación de justificar los gastos

También se establecen límites de renta para acceder a esta ventaja fiscal. En el caso de declaraciones individuales, la suma de la base imponible general y la del ahorro no puede superar los 52.800 euros. Si se opta por la tributación conjunta, el umbral se eleva hasta los 84.480 euros. Estos topes buscan dirigir la medida hacia contribuyentes con niveles de ingresos medios, dejando fuera a quienes superan determinados niveles de renta.

La Agencia Tributaria también exige que todos los gastos que dan derecho a la deducción estén debidamente justificados. Para ello, es necesario conservar facturas o documentos equivalentes que acrediten el pago de las primas del seguro. Estos justificantes deberán estar disponibles en caso de que la administración requiera su comprobación.