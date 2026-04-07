España

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

La deducción permite recuperar una parte del gasto destinado a contratar seguros que cubran el impago de las rentas, pero es imprescindible cumplir una serie de condiciones

Guardar
Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press
Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 arranca este 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, un periodo clave para millones de contribuyentes que deberán rendir cuentas con Hacienda. Como cada año, el proceso viene acompañado de novedades, deducciones autonómicas y aspectos técnicos que conviene conocer bien para optimizar el resultado de la declaración. Entre ellas, destaca una ventaja fiscal específica para los propietarios que alquilan viviendas en las Islas Baleares, orientada a fomentar el alquiler residencial y reducir riesgos para los arrendadores.

En concreto, la Agencia Tributaria recoge una deducción autonómica destinada a quienes alquilan inmuebles como vivienda habitual en el archipiélago balear. Esta medida busca incentivar que los propietarios saquen sus viviendas al mercado del alquiler y, al mismo tiempo, protegerles frente a posibles impagos mediante el uso de seguros específicos.

La deducción permite recuperar una parte del gasto destinado a contratar seguros que cubran el impago de las rentas. En términos prácticos, el contribuyente puede deducirse el 75% de lo abonado durante el año por este tipo de pólizas. Pero existe un límite: el importe máximo que se puede desgravar asciende a 440 euros anuales. Es decir, aunque el gasto en seguros sea superior, la reducción fiscal no podrá superar esa cuantía.

Requisitos y condiciones para acceder a la deducción

Este incentivo fiscal se dirige exclusivamente a propietarios que alquilan viviendas destinadas a residencia habitual, lo que deja fuera a otros usos como alquileres turísticos o de temporada. El objetivo es reforzar el mercado de vivienda permanente, un mercado muy tensionado en Baleares debido a la presión inmobiliaria y a la escasez de oferta para residentes.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Para poder beneficiarse de esta deducción, es imprescindible cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, el contrato de arrendamiento debe tener una duración mínima de un año con el mismo inquilino. Este requisito se establece sin perjuicio de las prórrogas obligatorias que contempla la legislación de arrendamientos urbanos, lo que garantiza cierta estabilidad en la relación contractual.

Otro de los puntos clave es la obligación de haber depositado la fianza correspondiente en el organismo autonómico competente, en este caso el Instituto Balear de la Vivienda. Este trámite, que ya es obligatorio por ley, se convierte aquí en un requisito imprescindible para acceder al beneficio fiscal.

Además, el propietario debe declarar correctamente los ingresos obtenidos por el alquiler en su IRPF como rendimientos del capital inmobiliario. Es decir, no basta con alquilar la vivienda: es necesario reflejar esos ingresos en la declaración de forma transparente para poder aplicar la deducción.

Límites de renta y obligación de justificar los gastos

También se establecen límites de renta para acceder a esta ventaja fiscal. En el caso de declaraciones individuales, la suma de la base imponible general y la del ahorro no puede superar los 52.800 euros. Si se opta por la tributación conjunta, el umbral se eleva hasta los 84.480 euros. Estos topes buscan dirigir la medida hacia contribuyentes con niveles de ingresos medios, dejando fuera a quienes superan determinados niveles de renta.

La Agencia Tributaria también exige que todos los gastos que dan derecho a la deducción estén debidamente justificados. Para ello, es necesario conservar facturas o documentos equivalentes que acrediten el pago de las primas del seguro. Estos justificantes deberán estar disponibles en caso de que la administración requiera su comprobación.

Temas Relacionados

Declaración de la Renta EspañaImpuestos EspañaHacienda EspañaAgencia TributariaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 8 de abril: Ciro se encarará con el duque de Carril y María buscará el consuelo de Samuel tras darle una bofetada a Carlo

El próximo capítulo de ‘La promesa’ contará con un apasionado beso entre María y Samuel tras una discusión de la sirvienta con Carlo

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 8 de abril: Ciro se encarará con el duque de Carril y María buscará el consuelo de Samuel tras darle una bofetada a Carlo

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula este tipo de situaciones y establece los derechos y obligaciones tanto del inquilino como del arrendador

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Ver al Papa no será tan fácil: la Santa Sede exige una inscripción previa y en Barcelona ya se han agotado todos los cupos

La visita del Pontífice costará alrededor de 15 millones de euros y todavía no tiene agenda confirmada

Ver al Papa no será tan fácil: la Santa Sede exige una inscripción previa y en Barcelona ya se han agotado todos los cupos

Sebastián La Rosa, médico: “Más no siempre es mejor, sobre todo cuando hablamos de suplementos”

Es importante contar con la información necesaria antes de incorporar estos productos a tu dieta diaria

Sebastián La Rosa, médico: “Más no siempre es mejor, sobre todo cuando hablamos de suplementos”

‘Al cielo con ella’ se estrena esta noche en La 1 con la esperada entrevista de Shakira: “Es una artista que se ha reconstruido”

Henar Álvarez comienza una nueva etapa en el prime time de RTVE con la entrevista más comentada a una de las artistas más conocidas del mundo

‘Al cielo con ella’ se estrena esta noche en La 1 con la esperada entrevista de Shakira: “Es una artista que se ha reconstruido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

El efecto dominó de la economía verde en Europa: dejar de comprar combustibles fósiles a otros países creará 118.000 empleos al año en España

El Ayuntamiento de Madrid termina 164 pisos de alquiler asequible: se sortean antes del verano y costarán entre 300 y 600 €

Miles de agricultores españoles se quedan sin las ayudas al fertilizante por no saber utilizar internet

El BCE pone a España como ejemplo en la UE: su apuesta por las renovables frena el precio de la luz y fortalece la economía

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”