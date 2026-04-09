El secretario de Estado de Medio Ambiente asume la presidencia de la Aemet tras la salida de Rallo y la publicación del nuevo estatuto

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y la ya ex presidenta de AEMET, María José Rallo, en la sede de la Agencia Estatal de Meteorología, a 5 de febrero de 2026. (Gabriel Luengas / Europa Press)

Hugo Morán, actual secretario de Estado de Medio Ambiente, ha asumido la presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras la publicación del nuevo estatuto de la agencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves. Esta medida ha coincidido con el cese, a petición propia, de la hasta ahora presidenta, María José Rallo, que estaba al frente de la agencia desde finales de 2023.

La aprobación del nuevo Estatuto de la Aemet introduce como novedad la separación entre las funciones de gobierno y las ejecutivas dentro de la agencia, de acuerdo con el modelo organizativo marcado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. De este modo, la presidencia pasa a la persona que ostenta la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cargo ocupado actualmente por Morán, mientras que la dirección ejecutiva será responsabilidad de un titular designado por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia, tal y como recoge el estatuto.

Qué cambios introduce el nuevo Estatuto

Las modificaciones suponen una reestructuración interna profunda para el ente público. El texto adapta el marco normativo de la agencia al entorno jurídico vigente en el sector público institucional, actualizando sus referencias y herramientas de planificación y funcionamiento. Entre los cambios aplicados, se suprime la condición de Autoridad Meteorológica Aeronáutica —ya amparada por normativa sectorial— y se racionaliza la distribución de competencias internas, lo que, según el comunicado de prensa que ha emitido el organismo, permitirá una mayor eficiencia en la gestión y una mejor adaptación a las necesidades actuales.

El nuevo organigrama de Aemet contempla además la existencia de varias direcciones funcionales, como Tecnología e Infraestructuras, Producción Meteorológica y Ciencia Aplicada, además de la creación de una Dirección de Estrategia y Relaciones con Usuarios. Esta última está “orientada a mejorar la interacción con la ciudadanía y los distintos sectores usuarios de la información meteorológica.”

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el nuevo Estatuto tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de la Aemet para dar respuesta a las demandas de la sociedad. En este sentido, apunta, “la agencia refuerza su compromiso de ofrecer información meteorológica y climática cada vez más precisa, fiable y útil, contribuyendo a la protección de la ciudadanía frente a riesgos meteorológicos y a la toma de decisiones informadas por parte de administraciones, empresas y población en general”.