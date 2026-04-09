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De diputado incómodo a “catalizador”: la figura de Gabriel Rufián despierta el interés de la prensa internacional en plena reordenación de la izquierda

Medios como ‘Libération’ o ‘Público’ destacan la evolución del portavoz de ERC, que intenta proyectarse más allá del independentismo en un momento de fragmentación del espacio progresista

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, saliendo de una sesión plenaria (Ananda Manjón - Europa Press)
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, saliendo de una sesión plenaria (Ananda Manjón - Europa Press)

La proyección internacional de Gabriel Rufián ha experimentado en las últimas semanas un repunte, con varios medios europeos poniendo el foco en su evolución política y en el papel que aspira a desempeñar en la reconfiguración de la izquierda española. El interés exterior, hasta ahora más bien tangencial y vinculado al ciclo del independentismo catalán, comienza a desplazarse hacia su perfil como actor político en el conjunto del tablero estatal.

Este cambio de mirada coincide con un momento de intensa actividad pública del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que este jueves ha participado junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero en un acto centrado en el futuro de la izquierda alternativa. La cita se ha producido en un momento de debate estratégico dentro del espacio progresista, marcado por la fragmentación electoral y la dificultad de articular posiciones comunes.

Lejos de plantear fórmulas inmediatas de alianza, el encuentro ha servido como una tentativa de agitar el debate interno y de introducir propuestas orientadas a superar la dispersión del voto. Se trata de una línea argumental que Rufián ha venido sosteniendo en los últimos meses, en la que combina una apelación al pragmatismo electoral con la reivindicación de identidades políticas diferenciadas, en un equilibrio no exento de tensiones.

La construcción de un perfil político

Es precisamente esa evolución la que ha llamado la atención de la prensa internacional. El diario francés Libération ha dedicado un extenso perfil al dirigente republicano en el que traza un recorrido que va de la confrontación política a una posición más compleja y ambivalente. El rotativo lo define como un “catalizador” y como un “unificador prolífico y realista” de la izquierda española, términos que reflejan una lectura menos unidimensional de su figura.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria (Ricardo Rubio - Europa Press)
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria (Ricardo Rubio - Europa Press)

El artículo subraya que Rufián “se ha transformado” desde su irrupción en la política estatal en 2015. Entonces, su imagen quedó estrechamente asociada a la retórica más combativa del independentismo catalán. Hoy, sin renunciar a un estilo directo, incisivo y de fuerte impacto mediático, el periódico francés detecta en él una vocación de influencia que trasciende ese marco.

La continuidad en su escaño como portavoz parlamentario de ERC aparece en ese análisis como un elemento clave. Desde esa posición, Rufián ha consolidado una presencia política sostenida, apoyada en intervenciones de alto voltaje retórico, pero también en su participación en dinámicas de negociación vinculadas a la gobernabilidad. Esa doble dimensión es uno de los rasgos que más destacan en el retrato trazado por Libération.

El perfil no elude el contexto en el que se forjó su notoriedad. El diario sitúa su trayectoria en el ciclo del independentismo catalán, descrito como un proceso que no alcanzó sus objetivos políticos y que dejó fuera de juego a buena parte de sus principales dirigentes. En ese escenario, la permanencia de Rufián en primera línea institucional constituye, a ojos del rotativo, un elemento distintivo.

Entre la ambición y los límites

La atención internacional no se circunscribe al ámbito francés. El diario portugués Público ha abordado también su figura en términos que apuntan en una dirección similar, aunque con un énfasis particular en la ambición de su proyecto político actual. El medio luso destaca su evolución desde una posición marginal en sus inicios hasta convertirse en uno de los diputados más visibles del Congreso.

En ese recorrido, Público pone el acento en el intento de Rufián de promover algún tipo de convergencia entre las distintas corrientes de la izquierda española, un objetivo que define abiertamente como complejo. La dificultad de articular ese espacio, atravesado por diferencias estratégicas y por dinámicas competitivas, aparece como uno de los principales condicionantes de su planteamiento.

Rufián señala que "no tiene sentido" que los partidos de izquierdas "compitan" entre sí: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda"

Esa tensión entre la ambición de construir puentes y los límites que impone la realidad política ha estado también presente en el acto celebrado este jueves junto a Irene Montero. La apelación a una mayor coordinación electoral convive con la constatación de que no existe, por ahora, un marco compartido que permita traducir ese diagnóstico en acuerdos concretos.

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