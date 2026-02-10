España

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El proyecto será presentado el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Guardar
Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la coordinadora general de Sumar, Lara Herández, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Europa Press)

Las cuatro formaciones de Sumar que forman parte del Gobierno (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes) concurrirán en un frente común en las próximas elecciones generales. El proyecto será presentado el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Se trata de una iniciativa en la que se ha estado trabajando desde hace ya varios meses y que inició con la formalización de un órgano de coordinación política permanente. Esta precoalición es, defienden sus impulsores, es la base de una alianza que pretende configurar un frente de izquierdas más amplio. “Queremos construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse”, señalan las fuentes de los partidos involucrados.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, lleva días agitando el avispero con la idea de “hacer algo diferente” para frenar una mayoría de PP y Vox: “Lo que viene, 200 diputados de PP-Vox, no se para con siglas”, escribió en un mensaje publicado en X. Y en este contexto, Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, protagonizarán un acto conjunto en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 18 de febrero.

Pero la idea de una coalición estatal no convence todavía a su propio partido, que afirmó que ERC concurrirá con sus propias siglas. Tampoco parece dispuesto a participar en la fórmula Podemos, enzarzado en una disputa particular con Sumar por la hegemonía del bloque de la izquierda.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

SumarIzquierda UnidaEspaña NoticiasEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

Mientras los potenciales beneficiarios de esta inciativa esperan avances en el Congreso, los expertos recomiendan no dejar la tramitración de la documentación necesaria para el final

Toni Musalaev, abogado, sobre la

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Las redes sociales tienen un impacto mucho mayor en la autoestima y la salud mental de los adolescentes”

El experto ha defendido la medida del Gobierno de España de prohibir el acceso a plataformas digitales a los menores de 16 años

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Las redes

Alexandre Olmos, doctor: Estas son las cuatro analíticas que debes hacerte si tienes más de 35 años”

Controlar estos niveles facilita el diagnóstico temprano de déficits vinculados a problemas inmunológicos, cansancio persistente o alteraciones neurológicas

Alexandre Olmos, doctor: Estas son

Beber dos tazas de café al día puede reducir el riesgo de Alzheimer, pero tienen que cumplir con un requisito

Los investigadores advierten que “el tamaño del efecto es pequeño”, aunque contribuye a ralentizar la demencia

Beber dos tazas de café

Silvia Severino, psicóloga: “No te lo tomes personal, el comportamiento de los demás solo les define a ellos”

En ocasiones, las personas se responsabilizan de la actitud de los demás, lo que puede generar bucles de pensamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Comandante Supremo de la

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

ECONOMÍA

Toni Musalaev, abogado, sobre la

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio