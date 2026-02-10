IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

Imagen de archivo de la coordinadora general de Sumar, Lara Herández, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Europa Press)

Las cuatro formaciones de Sumar que forman parte del Gobierno (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes) concurrirán en un frente común en las próximas elecciones generales. El proyecto será presentado el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Se trata de una iniciativa en la que se ha estado trabajando desde hace ya varios meses y que inició con la formalización de un órgano de coordinación política permanente. Esta precoalición es, defienden sus impulsores, es la base de una alianza que pretende configurar un frente de izquierdas más amplio. “Queremos construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse”, señalan las fuentes de los partidos involucrados.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, lleva días agitando el avispero con la idea de “hacer algo diferente” para frenar una mayoría de PP y Vox: “Lo que viene, 200 diputados de PP-Vox, no se para con siglas”, escribió en un mensaje publicado en X. Y en este contexto, Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, protagonizarán un acto conjunto en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 18 de febrero.

Pero la idea de una coalición estatal no convence todavía a su propio partido, que afirmó que ERC concurrirá con sus propias siglas. Tampoco parece dispuesto a participar en la fórmula Podemos, enzarzado en una disputa particular con Sumar por la hegemonía del bloque de la izquierda.

Noticia en ampliación