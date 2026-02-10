España

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

La formación morada abre la puerta a la idea de crear un frente progresista más amplio, pero pide un mayor distanciamiento con la línea del Gobierno

La líder de Podemos Ione
La líder de Podemos Ione Belarra. (Europa Press)

La alianza por las izquierdas que ha propuesto Sumar se estrella con Podemos. La líder de la formación morada, Ione Belarra, se ha desmarcado este martes del proyecto porque entiende que son “cuestiones internas” de la coalición que lidera Yolanda Díaz y que debe ser su formación quien concrete “de qué se trata”.

Desde Podemos entienden que el nuevo proyecto, que de momento solo se ha concretado en un llamamiento a la conversación y que está configurado por los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, lleva implícita la marca Sumar y no supone un distanciamiento real con las políticas del PSOE.

Podemos descarta que vaya acudir al acto de presentación del próximo 21 de febrero, pero sí saluda la idea de crear un frente progresista más amplio, aunque sin concretar si pasará por formar parte del otro modelo plurinacional que plantea el portavoz de ERC, Gabriel Rufián -si es que se diferencia en algo-. “Podemos va a participar de las candidaturas más amplias porque es posible. Hemos dado muestras de ello en el trabajo en Extremadura. En este país hay que hacer algo”.

Niega que haya contactos con Rufián

Preguntada sobre si hay conversaciones en curso con el portavoz republicano , Belarra se ha limitado a decir que la única información que tiene sobre el proyecto “es la que se ha hecho pública” y matiza que, por el momento, no tiene el respaldo siquiera de su propia formación.

Desde la formación morada cuestionan que la idea tampoco tenga el respaldo de otros partidos nacionalistas como EH Bildu o el BNG, quienes han dejado claro que sus formaciones concurrirán a los próximos comicios con sus siglas porque consideran que tienen más impulso territorial si acuden en solitario.

Al margen de estas formaciones, el portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibañez, sí ha dado el visto bueno a intentar “algo diferente”, pero ha matizado que un frente común, independientemente de quien lo encabece, requiere de la participación de Podemos. “Es el momento de tener más cabeza y menos pureza. Es el momento de ilusionar, de proponer y de hablar de política", ha señalado Ibáñez, que añade que lo menos relevante es quién va a ser el candidato. Es el momento de crear equipos plurales que permita multiplicar resultados”, ha apuntado.

Tras el útlimo desastre electoral de la izquierda en Aragón y el avance de Vox, Rufián apeló a “hacer algo diferente”. Y en este contexto, Rufián anunció que mantendrá varias reuniones con líderes de la izquierda para tantear los apoyos sobre un proyeto para concurrir en una lista única. El 18 de febrero protagonizará un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 18 de febrero. Sobre este último asunto se refirió el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien restó importancia al encuentro, minimizándolo a una simple “charla”.

