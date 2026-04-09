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Audiencias: ‘Mask Singer 5’ lidera pese a su estreno más flojo y ‘Top Chef’ toca mínimo en RTVE

El talent de disfraces arranca con un 14,2% de share y casi un millón de espectadores, mientras el programa de repostería sufre su peor dato de la temporada y ‘First Dates Gourmet’ le arrebata la segunda posición

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'Mask Singer'. (Atresmedia)
'Mask Singer'. (Atresmedia)

El regreso de Mask Singer 5 a Antena 3 se ha saldado con un triunfo que no impresiona en cifras absolutas, pero sí en posición: la quinta edición del concurso presentado por Arturo Valls debutó con un 14,2% de share y una media de 983.000 espectadores, su estreno menos visto en la historia del programa.

Aunque las cifras son las más bajas de sus cinco temporadas, le bastaron para imponerse con comodidad a sus competidores, gracias a un prime time debilitado por los retrasos en los horarios nocturnos.

La competencia directa no tuvo tanta suerte: Top Chef, el talent de repostería de La 1, cayó a mínimo de edición con un 8,1% de cuota y 522.000 espectadores en su semifinal, mientras que First Dates Gourmet en Telecinco logró superar a los cocineros con un 8,8% de share y 594.000 televidentes.

Una estrella internacional se encontraba tras la máscara
Micrófono se convierte en el primer desenmascarado de Mask Singer. (Atresmedia)

Las cifras de las audiencias televisivas

El enfrentamiento a tres bandas en la franja de estricta coincidencia (23:15 a 01:10) deja claros ganadores y perdedores:

  • Mask Singer: 14,2% y 983.000 espectadores
  • First Dates: 8,8% y 609.000
  • Top Chef: 7,9% y 546.000

El historial de estrenos de Mask Singer pone en contexto este arranque:

  • Primera edición (4/11/2020): 27,4% y 3.740.000 espectadores
  • Segunda edición (24/5/2021): 16,7% y 2.095.000
  • Tercera edición (10/5/2023): 18,2% y 1.781.000
  • Cuarta edición (16/10/2024): 14,7% y 1.051.000
  • Quinta edición (08/04/2026): 14,2% y 983.000

Aunque el programa sigue siendo líder, los datos evidencian un desgaste en el prime time de Antena 3 y de la televisión en general.

Un estreno más bajo que en otros años

Con apenas un millón de espectadores y el estreno más bajo de su historia, queda claro que ni los grandes nombres ni los millonarios presupuestos garantizan llenar la pantalla si los horarios no acompañan.

Top Chef tampoco tiene motivos para celebrar. La semifinal, marcada por la expulsión de una de sus favoritas a las puertas de la final, terminó superada por segunda semana consecutiva por First Dates Gourmet.

Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)
Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Las cifras muestran que el talent de cocina está lejos de su mejor momento: ni siquiera logra superar los 600.000 espectadores en la franja coincidente, lo que subraya las dificultades de RTVE para colocar sus programas estrella en el mejor escaparate.

En otros frentes, El Objetivo en laSexta se impuso a Cuatro con un 7% de share y 442.000 espectadores, mientras que Ex. La vida después, con Ana Milán al frente, marcó mínimo de temporada en Cuatro: 4,8% de cuota y 369.000 televidentes. La periodista, que también participa en Mask Singer, vio cómo su programa de entrevistas se desinflaba en comparación con la competencia de la noche.

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