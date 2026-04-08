Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Una mujer prepara la maleta y revisa en el calendario los días que estará de vacaciones (Montaje Infobae con imágenes de @tuabogadalaboralista / TikTok y Canva)

Que una empresa empiece a contar las vacaciones desde un día que ya era libre puede suponer una reducción encubierta del descanso anual retribuido del trabajador. Sobre esta cuestión ha alertado la abogada laboralista Virginia López en un vídeo publicado en TikTok, donde acumula 115.000 visualizaciones y más de 1.500 ‘me gusta’. En la grabación, difundida desde su perfil @tuabogadalaboralista, advierte de una práctica que, según explica, sigue produciéndose cada periodo vacacional en España.

“Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”, afirma la letrada de forma tajante al inicio del vídeo. A continuación, pone un ejemplo concreto: “Si tú libras el lunes y la empresa decide que tus vacaciones empiezan el lunes, tenemos un problema, porque las vacaciones no pueden empezar en un día que ya era tu descanso”.

La abogada insiste en que el periodo vacacional debe arrancar en el primer día en el que el trabajador tendría que incorporarse a su puesto. “Tienen que empezar el primer día que te tocaría trabajar”, explica.

Para López, no se trata de una cuestión de organización interna, sino de descontar días al trabajador: “No pueden coger tu día libre, cambiarle el nombre y llamarlo vacaciones. Eso no es organizar el calendario, eso es restarte días”.

El ejemplo más frecuente: fines de semana y puentes

En la descripción del vídeo, la abogada laboralista señala que esta situación suele darse cuando una empresa intenta incluir dentro de las vacaciones días que ya formaban parte del descanso semanal, como sábados, domingos o festivos.

El ejemplo más habitual aparece cuando un trabajador con jornada de lunes a viernes solicita vacaciones para lunes y martes y la empresa pretende computar también el fin de semana anterior. Según explica, esa fórmula reduce de forma encubierta los días reales de descanso.

“Si trabajas de martes a domingo y libras domingo y lunes, tus vacaciones empiezan el martes. El lunes no es vacaciones, es tu descanso”, recalca en el vídeo.

Entrevistamos a varias personas en el centro de Madrid.

Un detalle pequeño que puede restar días cada año

La laboralista advierte además de que este tipo de prácticas pueden parecer poco relevantes cuando se analizan de forma aislada, pero tienen efecto acumulado con el tiempo: “Parece un detalle sin importancia, pero suma año tras año y estás perdiendo días sin darte cuenta”, afirma.

A su juicio, la consecuencia no es solo perder descanso, sino también parte del derecho económico asociado al periodo vacacional: “Perder días de vacaciones es perder salario”.

Un derecho reconocido por ley

La abogada recuerda que las vacaciones no dependen de una concesión empresarial, sino que forman parte de los derechos laborales reconocidos legalmente: “Las vacaciones no son un favor de la empresa, son un derecho reconocido por ley. Y los derechos no se maquillan ni se reinterpretan”, sostiene.

Por eso recomienda revisar siempre el convenio colectivo aplicable, el calendario laboral y la forma exacta en la que la empresa fija el inicio del descanso. “Revisa cómo empieza tu periodo de vacaciones, porque muchas veces el abuso no está en los días que ves, sino que está en el primer día”, concluye.