Las bolsas europeas se disparan tras el alto el fuego entre EEUU e Irán y el petróleo cae a 95 dólares

Las principales bolsas europeas han arrancado este miércoles con fuertes subidas tras el alto el fuego temporal de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, un movimiento que también ha provocado una caída inmediata del petróleo. El IBEX 35 sube cerca de un 4% en la apertura y vuelve a situarse por encima de los 18.000 puntos, mientras el barril de Brent Crude, referencia en Europa, se mueve en torno a los 95 dólares tras desplomarse más de un 13% por la reapertura temporal del estrecho de Ormuz.
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