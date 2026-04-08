El Hospital La Paz pide urgentemente donaciones de sangre: “Las reservas están al mínimo”

Ambiente en las inmediaciones de la puerta del Hospital de La Paz, en Madrid (España), a 15 de septiembre de 2020. (Marta Fernández Jara - Europa Press)

Las vacaciones de Semana Santa han hecho mella en las donaciones de sangre en la Comunidad de Madrid y, en especial, en el Hospital Universitario La Paz. El centro público ha hecho un llamamiento urgente en redes sociales para pedir donaciones de sangre y de plaquetas. “Después de las vacaciones, las reservas están al mínimo”, han aseverado.

Las donaciones de sangre son imprescindibles diariamente para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones. Tras los periodos de vacaciones, las reservas suelen bajar entre un 25% y un 40%, especialmente en los meses de verano, pues los donantes se desplazan y los centros de donación reducen su horario de atención o directamente cierran.

Así ha sucedido esta última semana en la Comunidad de Madrid. El Centro de Transfusión regional ha alertado de reservas bajas, en especial de los grupos sanguíneos A- y B-, que “se encuentran en alerta roja” después de la Semana Santa. La organización pide con urgencia donantes que puedan ayudar a recuperar las reservas. “Donar sangre solo lleva unos minutos y puede cambiar hasta tres vidas”, recuerdan.

Cómo donar sangre en Madrid

Una persona donando sangre. (Europa Press)

Los hospitales requieren sangre todos los días para cubrir trasplantes, emergencias e intervenciones quirúrgicas. La actividad hospitalaria diaria en la región demanda 900 donaciones diarias y 650 bolsas de sangre fresca para asegurar el abastecimiento, ya que componentes como las plaquetas tienen una vida útil de cinco días. Cada año se efectúan unas 240.000 donaciones en la Comunidad de Madrid, y una sola intervención quirúrgica puede requerir hasta 20 donaciones.

Las reservas bajas de sangre y plaquetas ponen en riesgo todas estas intervenciones. Por eso, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha solicitado donaciones urgentes. Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud. El proceso dura menos de 20 minutos y puede repetirse cada ocho semanas, con un máximo de cuatro donaciones anuales en hombres y tres en mujeres.

Antes de donar sangre, se recomienda no estar en ayunas y no haber consumido alcohol. Los sanitarios presentes harán un breve examen médico a los donantes, que incluye el control del pulso, la tensión arterial, el nivel de hemoglobina y el peso. Si alguno de estos valores sale alterado, no se permitirá la donación de sangre. Después de la donación, se recomienda descansar entre 10 y 15 minutos y tomar un refrigerio para recuperar fuerzas. Los sanitarios desaconsejan realizar esfuerzos intensos el resto del día, así como el consumo de alcohol y tabaco en las dos horas posteriores. Durante las 24 horas siguientes, se recomienda ingerir abundante líquido.

Las donaciones pueden realizarse en el Centro de Transfusión, ubicado en la avenida de la Democracia, o en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Las ubicaciones y horarios se publican en comunidad.madrid/donarsangre. Existen 32 puntos fijos y 16 unidades móviles de extracción disponibles en la región. Los interesados también pueden donar sangre en los propios hospitales de la Comunidad de Madrid.