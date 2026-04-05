Ivonne Reyes se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su período al borde de la ruina: “No tengo nada que embargar”

La presentadora venezola relata uno de los momentos más complejos de su vida eb 'Supervivientes 2026'. / Captura de pantalla

La presentadora venezolana Ivonne Reyes ha compartido un momento personal con sus compañeros en Supervivientes 2026. La conversación con la que Reyes se ha sincerado ha versado sobre un período de dificultades económicas extremas que atravesó durante el año 2023. La comunicadora ha relatado a Toni Elías y Alvar Seguí, concursantes del progrmaa, que, durante ese tiempo, su situación financiera la obligó a reunir monedas sueltas para comprar comida en el supermercado.

Durante la grabación del programa, Reyes ha explicado que no poseía bienes materiales a su nombre mientars atravesaba las dificultades económicas. “No tengo nada, los colchones que son buenos”, cuenta. “Me decían que me iban a embargar y yo decía ‘si no tengo nada que embargar’”, expresa frente a las cámaras del reality de Telecinco.

La presentadora también ha querido compartir que, años atrás, llegó a contar con tres viviendas, aunque su patrimonio ha cambiado por completo a lo largo del tiempo. Ivonne Reyes ha destacado que esas propiedades ya no formaban parte de su realidad y que debió adaptarse a una nueva etapa marcada por la ausencia de recursos.

A pesar de este contexto, Reyes ha evitado calificar lo vivido como una “ruina”. Ha defendido que estas dificultades representan fases de “crecimiento” y se refiere a ellas como “rachas y momentos”. Según la concursante, estos episodios forman parte de un proceso personal que, aunque exigente, contribuye a su desarrollo.

Pepe Navarro le desea suerte a su expareja Ivonne Reyes: “Que gane mucho dinero y que llegue viva”

A finales del mes pasado, coincidiendo con el estreno del programa, el periodista Pepe Navarro dirigió un mensaje a quien es madre de sus hijos, Ivonne Reyes. En este mensaje, le deseó “que gane mucho dinero y que llegue viva”. Según informó Europa Press en su momento, la intervención de Navarro se produjo durante el evento benéfico dedicado a la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades poco frecuentes.

La aparición pública de Navarro coincidió con la reciente divulgación de su relación sentimental con la modelo e influencer Verónica Schmidt, vínculo que había mantenido en privado durante más de un año. En declaraciones recogidas por la misma agencia de comunicación, el presentador defendió la necesidad de mantener los asuntos personales en el ámbito privado: “Los temas de pareja hay que meterlos ahí”, declaró, advirtiendo que la exposición pública suele añadir complicaciones a las relaciones.

Al ser consultado sobre su situación sentimental, Navarro comentó que el amor ha sido una constante en su vida y que prefiere resguardar su intimidad frente al escrutinio mediático. Respecto al interés de los medios en su relación con Schmidt, el comunicador señaló que, aunque está acostumbrado a las cámaras, le incomoda ser fotografiado fuera de su entorno profesional y comparó esa experiencia con sentir que le “roban el alma”.

La actriz Loredana Cannata, finalista de 'Supervivientes Italia', se queda atrapada bajo el agua durante la prueba de apnea. (Mediaset Italia)

Sobre la participación de Ivonne Reyes en Supervivientes, Navarro explicó en las mismas declaraciones que no sigue el programa y que prefiere consumir contenidos informativos cuando ve televisión. Del mismo modo, evitó comentar sobre el resultado del concurso y se limitó a desearle éxito económico y fortaleza para superar las dificultades del reality, señalando que la experiencia resulta exigente. A lo largo del evento, Navarro reiteró su preferencia por gestionar su vida sentimental fuera del foco mediático y subrayó las complicaciones que genera la exposición pública en las relaciones personales.