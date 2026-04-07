El corte del AVE no frena el turismo en la Costa del Sol: la ocupación rozó el 83% en Semana Santa, contra todo pronóstico

Imágenes de los legionarios portando al Cristo de Mena, en Málaga, el Jueves Santo. Álex Zea / Europa Press.

El AVE no llega a Málaga, pero los turistas sí. Así se puede explicar la ocupación hotelera en la Costa del Sol durante Semana Santa -del 27 de marzo al 6 de abril-, que fue del 82,85%, superando en 2,67 puntos porcentuales los resultados de 2025 y las previsiones a la baja que el sector calculó tras el corte de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga.

Estos buenos niveles de ocupación se han debido principalmente a la buena climatología y al aumento del turismo extranjero, explican desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Según sus datos, en los días considerados como “clave”, del 2 al 6 de abril, la ocupación se situó en el 85,26%, lo que refleja “una alta demanda concentrada especialmente en los principales días festivos, con un incremento de 2,04 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando se alcanzó el 83,22%”, señalan fuentes de la asociación malagueña.

Los destinos con mayor ocupación fueron Benalmádena, con un 90,30%, seguido de la Costa Oriental – Axarquía, que alcanzó un 86,67%; Torremolinos, con un 85,85%; Mijas, donde se situó en el 84,90%, y Málaga – Rincón de la Victoria, que alcanzó un 84,51% de ocupación. Todos ellos son destinos con una alta demanda internacional.

Los turistas extranjeros ‘salvan’ la ocupación

Entre los catalizadores que han impulsado las buenas cifras hoteleras destaca el turismo internacional, con un peso del 77,95% en la ocupación, un porcentaje que supera con creces el 22,05% del nacional, que, según fuentes de Aehcos, “ha mostrado un comportamiento más contenido condicionado por factores externos, entre ellos, la situación de la conectividad ferroviaria, que ha reducido la capacidad de desplazamiento hacia el destino en fechas clave”. El segundo catalizador fue el buen tiempo.

La ocupación hotelera en Semana Santa superó a la media de marzo, que alcanzó el 78,07%, un buen desempeño previo a las festividades. Comparado con años anteriores, el destino mantiene una tendencia positiva, cinco puntos por encima que en el mismo periodo de 2025, “reforzada por la diversidad de oferta hotelera y la presencia de turistas internacionales que ha compensado el descenso de la demanda nacional”, aseguran desde la asociación. Inciden en la importancia de continuar mejorando la conectividad y recuperar cuanto antes la conexión de Alta Velocidad.

Desde Aehcos destacan “muy positivamente” el comportamiento de la demanda de última hora que ha ayudado a revertir las estimaciones. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados. La combinación de demanda nacional e internacional ha permitido, además, mantener niveles satisfactorios".

Reconocen que están “muy pendientes de cómo evolucionará el mercado nacional durante el mes de abril y meses siguientes”, afirma José Luque, Presidente de Aehcos.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

La guerra en Oriente Medio desplaza a turistas a la Costa del Sol

El incremento de flujo de turistas a la Costa del Sol también ha estado impulsado por el conflicto en Oriente Medio, que ha motivado a viajeros extranjeros a elegir la costa malagueña como destino refugio, huyendo de los países afectados por el conflicto.

En apenas un mes, se ha percibido una reorientación del turismo desde el Mediterráneo oriental hacia el occidental, lo que se ha traducido en un desplazamiento de flujos de viajeros desde destinos como Turquía o Egipto hacia países como España, Italia y Grecia, según ha reconocido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Mejorar los resultados de 2025

A pesar de que aún no se conoce el impacto económico de la Semana Santa de 2026 en la Costa del Sol, se prevé que sea mejor que el obtenido en el mismo periodo de 2025.

El año pasado se generó un impacto económico total estimado de 320,52 millones de euros y 2.975 empleos equivalentes, según el estudio elaborado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga.

El informe, denominado Análisis del perfil e impacto económico de los visitantes a la Semana Santa de Málaga 2025, cuyos autores son Benjamín del Alcázar, Eva María González y Plácido Sierra, profesores de la Facultad de Marketing y Gestión, incide en que la Semana Santa es uno de los acontecimientos culturales, sociales y turísticos más relevantes de la ciudad.

Ello es debido “a su dimensión simbólica como a su capacidad de activar el consumo en sectores clave como la hostelería, el alojamiento, el transporte y el comercio, entre otros", recoge el estudio.

2,6 millones de visitas en la Semana Santa del año pasado

El informe indica que durante la Semana Santa de 2025 Málaga recibió más de 2,6 millones de visitas, un 22,9% más que en 2023. De ese volumen total, el 91,9% correspondió a residentes y el 8,1% a no residentes.

En términos de espectadores únicos, el informe estima una asistencia de 513.675 personas, de las que el 81,2% eran residentes y el 18,8%, visitantes. Esta diferencia entre visitas y espectadores únicos responde al notable aumento de la frecuencia de asistencia de la población local, que incrementó el número medio de días dedicados a contemplar los desfiles procesionales.