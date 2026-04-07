Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

Ángel Víctor Torres y Francina Armengol (Europa Press)

La ex presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha declarado por escrito en el juicio del caso Koldo que no tuvo contactos directos con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o su asesor, Koldo García, durante la compra de mascarillas para la pandemia, punto central de los hechos que enjuicio el Tribunal Supremo. Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de las Islas Canarias, ha explicado que no dio “ninguna orden” durante estas contrataciones.

En el contexto de la pandemia fue cuando Koldo, “al que no conocía, solo como asesor”, contactó con administración autonómica de las Islas Baleares, “para comprar mascarillas desde el Ministerio de Transportes”. Ha indicado que seis años después de los hechos no conoce las comunicaciones que mantuvo en ese momento, por lo que alguna “podría haber sido con García”. “Al parecer me envío un mensaje de WhatsApp”, ha relatado, refiriéndose a los informes de la UCO donde salieron esas conversaciones.

“Nunca he hablado con García de contratos y con Ábalos tampoco”, ha explicado, a lo que ha añadido que las únicas comunicaciones que tuvo en ese momento con el exministro fue para hablar del “cierre de puertos y aeropuertos”. Tampoco habló con el empresario Víctor de Aldama: “Mientras he sido presidenta, nunca he contactado con empresas para contrataciones públicas”.

Por su parte, Torres ha explicado el único contacto que tuvo con Koldo García. El asesor le contactó para presentarle su preocupación por la “falta de respuesta del servicio de Salud de Canarias” ante unos pagos que quedaban por entregar de estos contratos de mascarillas. “En este proceso solo intervine para hacer un seguimiento de esto. No di ninguna orden”.

Declaraciones de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha afirmado que es una persona "absolutamente institucional. Saben que mi compromiso de lucha contra la corrupción está absolutamente intacto. Yo entro en política, entre otras cosas, por eso, porque vengo de una comunidad autónoma donde había habido muchísimos problemas", ha respondido la expresidenta de Baleares.

Testifical por escrito

La Sala Segunda del Supremo permitió a los dos testigos declarar por escrito, tras la petición de ambos. En un auto, los magistrados indicaron que “los hechos de los que no han sido testigos, como los que refiere la defensa de los acusados, (...) aun siendo objeto de este proceso, no son objeto de su testifical”.

Este ha sido la primera testifical que se ha llevado a cabo en el juicio del caso Koldo, que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama hasta finales de abril.

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