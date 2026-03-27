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Transportes crea una mesa de diálogo con transportistas para avanzar en medidas de apoyo

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Madrid, 27 mar (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha creado una mesa de diálogo con los transportistas para avanzar en las medidas de apoyo al sector y han acordado mantener las reuniones el próximo lunes 30 de marzo.

Esta mesa estará integrada por representantes del sector y por miembros del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y del Ministerio de Hacienda, según ha indicado el departamento dirigido por Óscar Puente en un comunicado.

Su objetivo será analizar las peticiones presentadas, siendo las más relevantes el establecimiento de una ayuda directa a todo el sector que cubra los sobrecostes sufridos desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, así como la valoración de otras medidas adicionales en función de la evolución del precio del carburante.

También una modificación de la fórmula de indexación que responda definitivamente a la variación del precio del combustible en cada momento, sin necesidad de revisiones, posibles medidas compensatorias por la demora en la modificación de dicha cláusula o la eliminación del límite de 50.000 litros que aplica a la devolución del gasóleo profesional.

En el marco de la reunión que ha mantenido este viernes el Ministerio con los representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el departamento que dirige Óscar Puente ha subrayado su voluntad de diálogo con un sector imprescindible para el funcionamiento del sistema productivo.

Como resultado inmediato, se ha acordado la implantación de varias medidas en aspectos relacionados con los precios medios del gasóleo, que deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni IEH (impuesto especial sobre hidrocarburos) ni IVA.

Asimismo, Transportes indica que para el cálculo de la revisión del precio del transporte, no se pueden considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias y temporales contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

También recoge la obligatoriedad de aplicar la fórmula para calcular la revisión del precio del transporte cuando se haya producido una variación igual o superior al 5 % del precio del combustible (o umbral menor en caso de acuerdo entre las partes).

En el marco de la reunión, en la que han participado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, y la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena Atance, se ha confirmado que España ha presentado la notificación del esquema de ayudas establecido para el sector en Europa.

Ya se ha celebrado una primera reunión técnica con los servicios comunitarios y se han remitido por escrito las aclaraciones requeridas por los equipos técnicos de la Comisión Europea.

En relación al régimen de módulos, el Ministerio de Hacienda publicará próximamente una aclaración en la línea ya establecida para el año 2025, y se ha aclarado que la bonificación ya implantada abarca al HVO y el Biodiésel.

En su conjunto, el sector del transporte por carretera, representado por su Comité Nacional (CNTC), ha trasladado a los responsables del Ministerio 14 medidas adicionales para su colectivo en relación con el plan anticrisis aprobado por el Gobierno y ha precisado que la Administración "está a favor". EFE

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