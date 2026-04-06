Juan del Val confiesa su secreto personal mejor guardado: “Estuve casado con una mujer de Huelva”

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. (Instagram)

Juan del Val acaba de dejar a todos con la boca abierta. Durante su visita a la Universidad de Huelva, dentro del ciclo Presencias Literarias, el escritor y colaborador televisivo presentó su nueva novela, Vera, y, entre charla y charla, decidió abrir su corazón y contar algo que hasta ahora nadie conocía: tuvo un primer matrimonio en Huelva.

El autor, ganador del Premio Planeta 2025, lleva media vida al lado de Nuria Roca, con quien celebra este año sus bodas de plata. Su historia de amor es conocida: se conocieron en 1998, cuando Nuria era la estrella de Waku Waku y Juan trabajaba para la revista MAN. “La vi por primera vez sobre el escenario, presentando la gala de Nochevieja con Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Era un ser de luz, vestida de plateado, y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida”, recuerda él mismo. Y desde aquel momento, el flechazo fue instantáneo.

Pero antes de Nuria, Juan tuvo otra historia de amor que ahora ha decidido compartir. “Todos sabéis de mi vida con Nuria, llevamos 28 años juntos y 25 de matrimonio, pero antes estuve casado con una mujer de Huelva”, confiesa, provocando aplausos y risas entre el público. El escritor explica que aquel primer matrimonio tuvo lugar cuando él tenía 24 años, cinco antes de dar su gran “sí, quiero” a Nuria. Su esposa era de Calañas, un pequeño pueblo onubense, y aunque la relación fue breve, dejó huella en su vida.

Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).

El escritor incluso arranca una sonrisa al recordar un fandango famoso de la zona: “Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid… Quién ha visto por Calañas pasar el ferrocarril”, canta entre risas, mostrando su cariño por la provincia. Y no es solo nostalgia: Juan admite que sigue visitando Huelva siempre que puede, especialmente durante las Colombinas. “Lo malo es que el jamón y la gamba no son buenos, pero por lo demás… me encanta”, ha bromeado con su habitual ironía.

Pese a ese pasado, Juan del Val y Nuria Roca forman un matrimonio sólido y admirado. Padres de Juan, Pau y Olivia, se muestran inseparables y orgullosos de su complicidad diaria. “Nuria es la persona más importante de mi vida, por encima de mis hijos. Con ella siempre apetece tomar un vino, es compañera, confidente… es la persona con la que quiero estar siempre”, confesó en otro momento en el podcast A solas con de Vicky Martín Berrocal. Y Nuria, igual de enamorada, añade: “Estoy con la persona que quiero y tengo la suerte de que él quiere estar conmigo. Después de tantos años, seguir gustándonos es maravilloso”.

Juan del Val junto a su mujer, Nuria Roca, en una fotografía en redes sociales (Instagram/ juandelval)

Con esta revelación, Juan del Val ha añadido un nuevo capítulo a su vida pública: no solo es un escritor premiado y un reconocido colaborador televisivo, sino también un hombre que recuerda con cariño ese primer amor que lo marcó hasta el punto de pasar por el altar. Por eso, mantiene un vínculo especial con Huelva, un lugar que sigue ocupando un espacio muy importante en su corazón.