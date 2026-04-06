España se despide del buen tiempo: la Aemet prevé que una nueva borrasca deje fuertes lluvias en estas regiones

Residentes y turistas disfrutan de una soleada mañana en la Playa de Las Arenas, en Valencia, a 4 de abril de 2026. (EFE/Ana Escobar)

Tras una Semana Santa soleada, con cielos despejados en casi todo el país, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anticipado que la buena racha llega a su fin. Este Lunes de Pascua aún colea la estabilidad atmosférica que se mantendrá a lo largo de la jornada en la mayor parte de España. Este día, festivo en varias comunidades autónomas, será de cielos poco despejados y temperaturas que iniciarán un repunte acusado, sobre todo en el norte de Galicia y la vertiente cantábrica.

Las temperaturas máximas podrían superar localmente los 30 grados en áreas del sur de la vertiente atlántica y los valles bajos cantábricos. El pronóstico de la Aemet muestra que este ascenso térmico afectará a distintas regiones y situará los valores por encima de lo habitual para estas fechas.

La situación atmosférica experimentará un giro con la aproximación de varios frentes atlánticos y la irrupción de una masa de aire inestable subtropical. Este cambio supondrá un incremento de la nubosidad en la mitad occidental peninsular y la probabilidad de precipitaciones en Galicia, que podrían extenderse a puntos del tercio oeste. La Aemet ha señalado que estas lluvias podrían adquirir intensidad local en Galicia y presentarse acompañadas de tormentas.

Soplará viento de flojo a moderado, de componente norte en Canarias, y de sur con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz y de viento del sur en puntos de Galicia y área cantábrica. Por ello, el organismo público ha activado el nivel amarillo de aviso (riesgo bajo) por rachas de más de 80 kilómetros por hora y mala mar.

Una borrasca se aproxima a la península

De cara al martes, la Aemet indica que una borrasca circulará al oeste de la Península, lo que derivará en lluvias en la mitad occidental y el favorecimiento de intrusiones de polvo en suspensión que provocarán episodios de calima. La agencia advierte a través de su cuenta de X que “las lluvias podrían ir acompañadas de barro”. Las previsiones contemplan la posibilidad de lluvias con acumulados significativos en el oeste del Sistema Central y fenómenos localmente intensos, con tormentas que podrían estar acompañadas de granizo menudo y rachas muy fuertes especialmente en el oeste de Galicia, Extremadura y Castilla y León.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

En las islas Canarias, se prevén cielos cubiertos en el norte de las islas montañosas, con lluvias principalmente vespertinas; en las demás áreas, continuarán los intervalos de nubosidad. También se anuncian bancos de niebla costeros en los litorales mediterráneos norte y Baleares, así como brumas y bancos de niebla en zonas altas de la mitad occidental. El polvo en suspensión persistirá en el centro y oeste peninsular, lo que combinado con la precipitación, dejará chubascos de barro puntuales.

Existe, además, una previsión de descenso notable de las temperaturas máximas en la mitad occidental peninsular; en la mitad oriental, se mantendrán sin grandes cambios. En cuanto a las mínimas, se espera un ascenso generalizado con especial incidencia en el Cantábrico oriental, mientras que en el cuadrante nordeste se prevén retrocesos. En Baleares, las máximas aumentarán y las mínimas apenas se modificarán. Para Canarias, se espera un descenso térmico generalizado, más intenso en áreas de cumbres y medianías.