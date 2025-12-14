Estas son las consecuencias de no cambiar correctamente el aceite del coche, según un mecánico: “No es algo opcional, es algo obligatorio”

Juan José Ebenezer Mostrando explicando en un vídeo (@talleresebenezer)

El mantenimiento adecuado del motor es una cuestión que puede marcar la diferencia entre la longevidad de un vehículo y una avería costosa. Así lo ha explicado el especialista en automoción, Juan José Ebenezer, que ha advertido sobre las consecuencias de no cambiar correctamente el aceite.

“Te voy a enseñar las consecuencias de no cambiar correctamente el aceite, de apurarlo muchos kilómetros o echar un aceite de muy mala calidad”, ha señalado en un vídeo publicado en sus redes sociales (@talleresebenezer).

El experto ha puesto el foco en el estado del turbo, una de las piezas más sensibles a la falta de lubricación. “Quiero que te fijes en este motor donde activa el turbo. Tenemos el tubo que se encarga de engrasar y evacuar el aceite de engrase del turbo y sin embargo, fíjate la cantidad de sedimento, suciedad y borra que tiene”, ha detallado, mostrando la acumulación de residuos en el sistema. Según ha explicado, “esa porquería es la que hace que el turbo no se lubrique”.

La falta de un mantenimiento adecuado puede desencadenar averías graves. “Por lo tanto, el turbo, que es el primer afectado de la falta de engrase, va a ser lo primero que se te va a partir si no haces un correcto mantenimiento”, ha advertido el especialista, subrayando la relación directa entre el estado del aceite y la vida útil del turbo.

Las claves del mantenimiento

El especialista ha insistido en que una simple negligencia puede derivar en una reparación mucho más costosa: “Y así es como pasa de un cambio de aceite a un cambio de turbo, simplemente por no haber hecho el mantenimiento cuando tocaba”. Aunque ha reconocido que “también se puede estropear aunque hagas un buen mantenimiento del aceite”, ha sido tajante al afirmar que “si no lo haces, asegúrate de que vas a tener que cambiar el turbo”.

Para evitar estos problemas, ha recomendado el uso de aceites de calidad y productos específicos: “Usando un buen aceite, cambiándolo en su plazo y usando el antifricción BNZ noventa y seis, ya os digo que mis coches tienen más de quinientos mil kilómetros, casi todos, y no he tenido que cambiar ningún turbo por desgaste ni falta de lubricación”, ha asegurado, aportando su experiencia personal como aval.

El aceite como obligación y no como opción

La importancia del aceite en el mantenimiento del motor ha sido el mensaje final del especialista: “Así que conciénciate que el aceite no es algo opcional, es algo obligatorio. Si te compras un coche y quieres que te dure, un buen cambio de aceite y para el motor, el BNZ noventa y seis le va a dar un aporte de lubricación tremenda, que ya te la he enseñado en otros vídeos”.

Contar con un plan de revisiones periódicas evita sorpresas en el funcionamiento, especialmente en aquellos vehículos sometidos a un uso intensivo o recorridos largos. Mantener el filtro de aceite en óptimas condiciones también ayuda a que el motor trabaje de forma eficiente y reduce el riesgo de acumulación de residuos en componentes clave.

Además, el especialista recuerda que llevar un registro de los mantenimientos realizados facilita detectar ciertos patrones de desgaste y tomar decisiones preventivas a tiempo. Un historial completo permite anticipar posibles fallos y prolongar la vida útil del motor. De este modo se evitan reparaciones costosas e imprevistas.