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Bildu moviliza a miles de personas en Pamplona y apuesta por dar un “paso cualitativo” hacia “la República Vasca”

Arnaldo Otegi apela a generar condiciones políticas y sociales para abordar un nuevo escenario de autogobierno

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que en su formación "no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar" y a "cambiar las políticas públicas" poniendo "a la gente en el centro". (EH Bildu)

Miles de personas han secundado este domingo en Pamplona la manifestación convocada por EH Bildu con motivo del Aberri Eguna, en una jornada en la que la izquierda abertzale ha vuelto a exhibir músculo movilizador y a perfilar, sin estridencias pero con claridad, su horizonte político: avanzar hacia la constitución de una “República Vasca”.

La marcha, que ha partido al mediodía desde los cines Golem, ha recorrido el centro de la capital navarra entre consignas soberanistas y una notable presencia de ikurriñas. La movilización ha desembocado en el parque de Antoniutti, donde se ha celebrado el acto central, concebido como la escenificación de un proyecto que aspira a ensanchar su base social y consolidar su centralidad en el espacio nacionalista.

La calle como termómetro político

EH Bildu ha convertido el Aberri Eguna en algo más que una cita conmemorativa. La jornada ha funcionado, una vez más, como un termómetro de su capacidad de convocatoria y de su implantación social. La respuesta en Pamplona, con miles de participantes, refuerza esa lectura y sitúa a la coalición en una posición de visibilidad en un momento en el que el debate territorial vuelve a cobrar intensidad.

La manifestación ha transcurrido sin incidentes, en un clima que combinaba la reivindicación identitaria con una voluntad explícita de proyectar normalidad política. No ha habido apelaciones abruptas ni giros retóricos, sino una insistencia constante en la idea de proceso, de acumulación de fuerzas y de construcción progresiva de mayorías.

Ese mismo hilo conductor ha vertebrado el acto posterior en Antoniutti, donde Arnaldo Otegi ha desplegado un discurso que busca equilibrar ambición política y cálculo estratégico.

Otegi y la lógica del avance gradual

El secretario general de EH Bildu ha defendido la necesidad de dar “un paso cualitativo” en el debate sobre el estatus político de Euskal Herria, si bien ha matizado que ese avance debe producirse “con tranquilidad” y con una “visión estratégica a largo plazo”. Lejos de planteamientos rupturistas inmediatos, Otegi ha insistido en una lógica de avance sostenido, apoyada en la generación de condiciones políticas y sociales favorables.

Celebración del Aberri Eguna de EH Bildu en Pamplona (EH Bildu)
Celebración del Aberri Eguna de EH Bildu en Pamplona (EH Bildu)

Para ilustrar ese planteamiento, ha recurrido a un símil de ascensión montañera: el movimiento soberanista avanzará hacia nuevos “campamentos base” en un recorrido necesariamente irregular. “Quedan algunos campamentos hasta alcanzar el de hacer cima. Mientras, tratarán de que tengamos que retroceder”, ha señalado, sintetizando así una estrategia que asume la existencia de obstáculos y la necesidad de consolidar cada etapa.

Ese horizonte, ha reiterado, desemboca en la construcción de una “República Vasca”, concebida no solo como un marco institucional, sino como un proyecto de país. En ese punto, Otegi ha definido los rasgos que, a su juicio, deben caracterizarlo: una sociedad “laica, feminista, socialista y democrática”, con capacidad para proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones de vida dignas.

El dirigente abertzale ha situado las políticas económicas y sociales en el centro de ese planteamiento, con referencias explícitas a derechos como la educación, la sanidad o la vivienda. La creación de riqueza, ha apuntado, debe ir acompañada de un reparto equitativo, en un discurso que busca ampliar su radio de influencia más allá del electorado tradicional.

Aspiramos a ser un país justo y honesto para vivir vidas dignas y seguras para todos los que viven y trabajan en Euskal Herria”, ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que el proyecto de EH Bildu ofrece “seguridad, confianza y esperanza” en un contexto marcado por la incertidumbre.

En esa línea, Otegi ha apelado también a la evolución reciente de la sociedad vasca, citando movilizaciones como la huelga feminista o las protestas en torno al salario mínimo interprofesional, así como iniciativas de carácter cultural y social como la Korrika o el partido entre la selección vasca y Palestina, que ha presentado como expresiones de una comunidad políticamente activa.

Manifestación de EH Bildu en Pamplona por el Aberri Eguna 2026 (Europa Press)
Manifestación de EH Bildu en Pamplona por el Aberri Eguna 2026 (Europa Press)

En paralelo a la movilización, la jornada ha coincidido con la petición del lehendakari, Imanol Pradales, para trasladar el ‘Guernica’ a Euskadi. El dirigente ha reclamado el regreso de la obra de Picasso, uno de los principales símbolos vinculados a la memoria del bombardeo de la villa vizcaína.

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