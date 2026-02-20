España

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

La propuesta de sacrificar candidaturas para maximizar escaños solo conquista a Compromís, que recuerda que ya propuso esta fórmula. Sumar se abre a “nuevas fórmulas de entendimiento” y Podemos guarda silencio

Guardar
El portavoz de ERC en
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha encomendado la difícil tarea de reactivar a la izquierda ante el avance de Vox. ¿Quién mejor para hacerlo que el máximo altavoz en las redes y el Congreso? Ante un auditorio de 500 personas y en un coloquio conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el diagnóstico que hizo fue claro: “Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio […] Nos van a fusilar políticamente por separado”, recalcó.

Así, en un coloquio junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, Rufián planteó un acuerdo de renuncias entre las formaciones a la izquierda del PSOE para primar la lista con más opciones y maximizar escaños “provincia por provincia”. Después, todos los diputados conseguidos se integrarían en un grupo parlamentario en el Congreso con un programa común: “Antifascismo, derecho a la autodeterminación y dignificación de las condiciones de vida de todos”.

¿Qué significaría esto en la práctica? Rescatando los resultados de las pasadas elecciones generales en 2023, Más Madrid sería candidatura la única en la capital, mientras que Compromís se presentaría en su feudo, Valencia; BNG en Coruña; Bildu en Bizkaia y Álava; y Esquerra en Tarragona o Lleida.

Rufián señala que "no tiene sentido" que los partidos de izquierdas "compitan" entre sí: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda"

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha recogido el guante de esta propuesta y se ha mostrado dispuesta a explorar “nuevas fórmulas de entendimiento” con las fuerzas de la izquierda soberanista, reconociendo que la ley electoral española “penaliza la fragmentación en las provincias pequeñas y medianas”. El plan no ha conquistado a Podemos, que recibe la propuesta con un silencio administrativo.

Unidad de acción, sí; unidad electoral, no

Pero el rechazo al plan Rufián ha llegado desde la izquierda independentista, empezando por los suyos, Esquerra Republicana. El partido de Oriol Junqueras, siguiendo esta fórmula, debería desaparecer en Barcelona: en 2023, la coalición Comunes Sumar consiguió un escaño más (77.296 votos) que los republicanos. Y a pesar de esto, la fórmula tampoco ha sido bien recibida por los comunes: “No le diríamos nunca a ERC que tiene que desaparecer y no presentarse”, afirmó la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El máximo líder de lo republicanos apuesta por dejar paso a las candidaturas alternativas más arraigadas a nivel autonómico: ERC en Cataluña, Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia, Chunta en Aragón, Més en Islas Baleares y Compromís en la Comunidad Valenciana. En cuanto a la izquierda estatal, serían los partidos los que deberían resolver entre ellos la candidatura ideal.

Gabriel Rufián dice que "se necesita orden" para evitar el ascenso de Vox: "Yo no tengo putas ganas de que Abascal sea ministro de Interior"

EH Bildu tampoco considera que sea la receta del éxito. Desde la formación abertzale consideran que “no es su tarea” elegir qué candidaturas deben desaparecer de la lista porque “no hay que confundir la unidad de acción política con la unidad electoral”. “Nunca nos negamos a participar en foros patrocinados por otras izquierdas del estado español. Pero eso no me lleva a decir que mi naturaleza, que es construir izquierda soberanista vasca, me tenga que llevar a diluir mi identidad. No creo que es justo que me lo pidan”, afirmó el portavoz de Bildu en el Congreso, Oskar Matute. “No le puedo pedir a ninguna formación que no se presenten donde yo estoy”, añadió.

Un argumento similar sostiene el Bloque Nacionalista Galego (BNG), quien ha insistido también en que se presentará a todas las elecciones en Galicia con sus propias siglas por la necesidad de defender su identidad política, así como en su vinculación histórica con una base territorial que le otorga “un peso propio” dentro del espectro soberanista.

La única candidatura soberanista que se suma a la fórmula Rufián ha sido Compromís, que recuerda que esta propuesta no se produce de manera aislada. La coalición ha remarcado que Iniciativa, la formación que integra Compromís, ya defendió previamente esta fórmula, tal y como expresó en su momento el diputado Alberto Ibáñez. Desde la organización se ha celebrado públicamente que Més, otro de los partidos integrantes de Compromís, haya decidido también sumarse ahora a esta idea que, de momento tiene un apoyo testimonial fuera de la euforia en la izquierda.

Temas Relacionados

ERCEH BilduGabriel RufianBNGEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El estado de los embalses de España jueves 19 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

El estado de los embalses

Embalses en España: así están las reservas de agua este viernes 20 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están

Un estudio revela las doce razas de perro con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios

El sobrepeso y la anatomía facial agravan las dificultades respiratorias en perros braquicéfalos

Un estudio revela las doce

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El tribunal ha considerado la situación económica de la madre y la continuidad de los estudios de la hija para determinar el nuevo monto

La Audiencia de Sevilla reduce

Cotización del euro frente al dólar hoy 20 de febrero

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cotización del euro frente al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Sevilla reduce

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

ECONOMÍA

La fiebre por la vivienda

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”