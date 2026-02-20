El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha encomendado la difícil tarea de reactivar a la izquierda ante el avance de Vox. ¿Quién mejor para hacerlo que el máximo altavoz en las redes y el Congreso? Ante un auditorio de 500 personas y en un coloquio conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el diagnóstico que hizo fue claro: “Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio […] Nos van a fusilar políticamente por separado”, recalcó.

Así, en un coloquio junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, Rufián planteó un acuerdo de renuncias entre las formaciones a la izquierda del PSOE para primar la lista con más opciones y maximizar escaños “provincia por provincia”. Después, todos los diputados conseguidos se integrarían en un grupo parlamentario en el Congreso con un programa común: “Antifascismo, derecho a la autodeterminación y dignificación de las condiciones de vida de todos”.

¿Qué significaría esto en la práctica? Rescatando los resultados de las pasadas elecciones generales en 2023, Más Madrid sería candidatura la única en la capital, mientras que Compromís se presentaría en su feudo, Valencia; BNG en Coruña; Bildu en Bizkaia y Álava; y Esquerra en Tarragona o Lleida.

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha recogido el guante de esta propuesta y se ha mostrado dispuesta a explorar “nuevas fórmulas de entendimiento” con las fuerzas de la izquierda soberanista, reconociendo que la ley electoral española “penaliza la fragmentación en las provincias pequeñas y medianas”. El plan no ha conquistado a Podemos, que recibe la propuesta con un silencio administrativo.

Unidad de acción, sí; unidad electoral, no

Pero el rechazo al plan Rufián ha llegado desde la izquierda independentista, empezando por los suyos, Esquerra Republicana. El partido de Oriol Junqueras, siguiendo esta fórmula, debería desaparecer en Barcelona: en 2023, la coalición Comunes Sumar consiguió un escaño más (77.296 votos) que los republicanos. Y a pesar de esto, la fórmula tampoco ha sido bien recibida por los comunes: “No le diríamos nunca a ERC que tiene que desaparecer y no presentarse”, afirmó la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El máximo líder de lo republicanos apuesta por dejar paso a las candidaturas alternativas más arraigadas a nivel autonómico: ERC en Cataluña, Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia, Chunta en Aragón, Més en Islas Baleares y Compromís en la Comunidad Valenciana. En cuanto a la izquierda estatal, serían los partidos los que deberían resolver entre ellos la candidatura ideal.

Gabriel Rufián dice que "se necesita orden" para evitar el ascenso de Vox: "Yo no tengo putas ganas de que Abascal sea ministro de Interior"

EH Bildu tampoco considera que sea la receta del éxito. Desde la formación abertzale consideran que “no es su tarea” elegir qué candidaturas deben desaparecer de la lista porque “no hay que confundir la unidad de acción política con la unidad electoral”. “Nunca nos negamos a participar en foros patrocinados por otras izquierdas del estado español. Pero eso no me lleva a decir que mi naturaleza, que es construir izquierda soberanista vasca, me tenga que llevar a diluir mi identidad. No creo que es justo que me lo pidan”, afirmó el portavoz de Bildu en el Congreso, Oskar Matute. “No le puedo pedir a ninguna formación que no se presenten donde yo estoy”, añadió.

Un argumento similar sostiene el Bloque Nacionalista Galego (BNG), quien ha insistido también en que se presentará a todas las elecciones en Galicia con sus propias siglas por la necesidad de defender su identidad política, así como en su vinculación histórica con una base territorial que le otorga “un peso propio” dentro del espectro soberanista.

La única candidatura soberanista que se suma a la fórmula Rufián ha sido Compromís, que recuerda que esta propuesta no se produce de manera aislada. La coalición ha remarcado que Iniciativa, la formación que integra Compromís, ya defendió previamente esta fórmula, tal y como expresó en su momento el diputado Alberto Ibáñez. Desde la organización se ha celebrado públicamente que Més, otro de los partidos integrantes de Compromís, haya decidido también sumarse ahora a esta idea que, de momento tiene un apoyo testimonial fuera de la euforia en la izquierda.