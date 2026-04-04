Álex González confirma su relación con la influencer Carla Virgós, conocida como la ‘chica tiburón’: su romántico beso bajo los fuegos artificiales

Álex González confirma su relación con la influencer Carla Virgós (Europa Press / Instagram)

Álex González ha decidido dar un giro trascendente en lo que respecta a su vida privada. Hasta ahora, el actor había optado por mantener su esfera íntima alejada del foco público, evitando cualquier tipo de declaración o revelación sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, con motivo del cumpleaños de Carla Virgós, González ha confirmado públicamente su relación con la influencer a través de un romántico vídeo en redes sociales en el que aparecen besándose bajo fuegos artificiales.

La confirmación del romance entre Álex González y Carla Virgós ha llegado tras meses de especulación y rumores alimentados por publicaciones y viajes compartidos, como el realizado a Bali a principios de año. La prueba definitiva ha sido el vídeo publicado por el propio González, quien ha acompañado la imagen de la frase: “Hoy celebramos tu vida y yo tengo la suerte de formar parte de ella”. Esta declaración, junto con la respuesta de Virgós, que ha escrito “Te quiero con todo mi corazón”, ha consolidado la relación ante el público.

De esta manera, han dejado atrás la ambigüedad que había predominado hasta ahora en su vínculo. Durante los últimos meses, tanto González como Virgós habían transmitido señales a través de las redes sociales, publicando imágenes similares en fechas coincidentes. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado ni desmentido una relación sentimental.

El beso de Álex González y Carla Virgós (Instagram)

El beso de Álex González y Carla Virgós

Estos indicios se intensificaron después de que ambos viajaran juntos a Bali a principios de enero y fueran vistos en febrero en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, visitando las obras de una vivienda en la que podrían fijar su residencia. Las imágenes de ambos llegando en un coche, vestidos de forma deportiva y paseando abrazados, reflejaban el buen momento personal que atraviesan, aunque el reconocimiento público del romance no se ha producido hasta ahora.

El actor ha optado por un enfoque diferente al tradicional posado o comunicado. La elección del vídeo breve, en el que ambos se besan mientras los fuegos artificiales iluminan el fondo, evidencia una voluntad de naturalidad y sencillez, alejándose de la exposición mediática excesiva. Este gesto ha supuesto no solo la confirmación de su relación, sino también un punto de inflexión en la manera en que González gestiona su imagen personal en el terreno sentimental.

Una fiesta de cumpleaños que no olvidarán: una familia creyó que encendían las velas de la tarta, pero eran fuegos artificiales (@askin_mtn)

Quién es Carla Virgós

Carla Virgós, más allá de su vínculo con González, ha forjado una identidad propia en redes sociales. Con un perfil enfocado en el mar y la aventura, acumula más de 75.000 seguidores en Instagram y se ha consolidado como creadora de contenido con un nicho muy específico, el universo submarino. De hecho, es conocida como la ‘chica tiburón’ por sus arriesgadas inmersiones y su pasión por la fauna marina.

Carla Virgós, la 'chica tiburón' que está saliendo con Álex González (Instagram)

Además, Virgós ha desarrollado su formación en el ámbito empresarial y ha trabajado en el sector tecnológico, llegando a establecerse en ciudades como Londres antes de consolidar su faceta de influencer. Las recientes muestras públicas de afecto y la naturalidad con la que ambos han compartido este nuevo capítulo de su relación han generado una fuerte reacción en las redes sociales, multiplicándose los mensajes y comentarios en torno al vídeo publicado.