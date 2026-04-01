Los vecinos de Serigne Mbaye defienden que su detención fue una “redada racista”: el exdiputado recibe el apoyo de 300 colectivos sociales

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye. (Europa Press)

Acusado de eludir una identificación policial, el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, fue detenido el pasado jueves al intentar acceder a su vivienda. Según la versión policial, Mbaye fue arrestado tras intervenir para impedir la detención de un sospechoso de robo, pero el actual secretario de Antirracismo de la formación morada y los vecinos que intentaron ayudarle sostienen que se trató de una “redada racista” y ofrecen un relato completamente opuesto al de los agentes. El activista, que fue detenido junto a otras seis personas, fue liberado unas horas después.

En las imágenes publicadas por el periódico El Salto se observa a Mbaye en el suelo, inmovilizado por un agente que le presiona con la rodilla. Alrededor, varios vecinos reclaman a los policías que detengan la actuación, pero no cesan su intervención.

Según el relato de Mbaye y los vecinos que presenciaron las detenciones, la actuación policial respondió a criterios discriminatorios por motivos raciales, una interpretación que ha sido respaldada por más de 300 organizaciones, que han firmado un comunicado para respaldar esta versión. Además, denuncian que las identificaciones por perfil étnico-racial por parte de los cuerpos policiales son cotidianas.

Imagen de la detención a Serigne Mbaye.

Entre las adhesiones, hay organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), colectivos de cooperación internacional como ActionAid, Entreculturas y Fundación Oxfam Intermón. También se han sumado organizaciones ecologistas y pacifistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigas de la Tierra, además de sindicatos como CCOO, CGT y CNT.

También se han sumado numerosas asociaciones vecinales -encabezadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)-, entre las que se encuentran varias asociaciones del barrio donde se produjeron las detenciones. Además, han firmado este comunicado decenas de colectivos de movimientos sociales, antirracistas, pacifistas y feministas, tanto de la ciudad de Madrid como de todo el país, entre los que se encuentran el Sindicato de Manteros, Sindicato de Inquilinas, Asamblea Feminista o colectivo 8M de Madrid, Red Acoge, SOS Racismo o Poder Migrante.

Decenas de personas se han concentrado este domingo en la Plaza de Lavapiés de Madrid en contra de las redadas racistas y el acoso policial. (Europa Press)

Podemos pide la comparecencia de Grande-Marlaska

El pasado domingo, Serigne Mbaye anunció que presentará una denuncia por lo sucedido. Desde Podemos, el secretario de Organización, Pablo Fernández, condenó en una rueda de prensa la “brutalidad policial” contra el exdiputado y responsabilizó directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por este tipo de actuaciones de las fuerzas de seguridad.

Podemos ha pedido que el ministro explique ante la Cámara Baja el porqué de estos incidentes y de los protocolos de actuación de Interior en situaciones similares. En ese sentido, Fernández también señaló que un Gobierno que se identifica como progresista no puede tolerar ni encubrir este tipo de prácticas ejercidas por los cuerpos bajo su mando.