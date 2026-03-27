El Gobierno madrileño defiende la actuación policial en la “redada racista” contra el exdiputado de Podemos Serigne Mbayé, detenido este jueves delante de su casa

Serigne Mbayé, exdiputado de Podemos y activista antirracista, fue detenido este jueves frente a su casa y puesto en libertad durante la madrugada de este viernes. En los vídeos de la detención que, por suerte para los implicados, pudo capturar algún testigo, se puede ver a Serigne, primero siendo reducido por tres agentes y después ya esposado en el suelo, con un agente apoyado sobre él con una rodilla entre sus omóplatos y otra en la parte baja de su espalda.

Al mismo tiempo, otros dos agentes tratan de esposar a un segundo hombre, estando este ya en el suelo, uno apoyándose sobre su cadera y el otro tumbado sobre su espalda y haciéndole un mataleón. Al menos seis agentes, algunos de paisano y otros uniformados, han participado en el suceso.

Una “redada racista” contra un exdiputado

Podemos ha denunciado públicamente el arresto, calificándolo como una “redada racista” frente al domicilio del exdiputado. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, exigió “la inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos”. Pablo Fernández, portavoz y secretario de organización, también reclamó su libertad y señaló: “Son inaceptables las redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel. Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza”.

Fuentes del partido insisten en que “el racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas” es el motivo real detrás del arresto del activista y exdiputado. Tras su puesta en libertad, Ione Belarra señaló en redes sociales: “Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!”.

Carlos Martínez llega a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo con el objetivo de trasladar a escala autonómica el modelo político que le ha permitido gobernar Soria desde 2007, con cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Desde Sumar, las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas Martín han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno acerca de la actuación policial y las garantías de “que dicha intervención no estuvo mediada por criterios de perfilamiento racial”. En el texto presentado, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar plantea: “¿Reconoce el Gobierno la existencia de prácticas de racismo institucional y perfilamiento racial en actuaciones de la Policía Nacional? En caso negativo, ¿cómo explica las reiteradas denuncias de organismos independientes y colectivos sociales?”, según consta en la pregunta registrada.

Serigne Mbayé ha sido portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, además de secretario de Antirracismo de Podemos y diputado en la Asamblea de Madrid. Ha participado en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista. Durante la concentración tras su detención, Mbayé expresó: “Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal”, según se recoge en el vídeo del reclamo.

No es la primera vez que el exdiputado y activista se enfrenta a una situación así. Hace un mes ya denunciaba un hostigamiento continuo de la Policía: “No me arrugo a la hora de denunciar esas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme”, decía entonces, explicando que ya había denunciado la situación en la delegación de Gobierno de Madrid, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior. “No es casual de que me pare con tanta frecuencia la Policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mi”, concluía.

El Gobierno de Madrid y la Policía defienden su actuación

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha defendido la actuación policial: “Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la Policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo”.

Según la versión policial, los agentes habrían estado respondiendo a un aviso de robo de vehículo por parte de dos jóvenes y Mbayé habría presuntamente obstaculizado su detención. Los policías habrían intentado identificarlos, a lo que uno de los jóvenes huyó y se refugió en un portal. Varias personas habrían intervenido en defensa del joven, tratando de impedir la detención. Según fuentes policiales citadas por EFE, durante el enfrentamiento un agente resultó herido leve y la actuación policial se saldó con la detención de siete personas, entre ellas Serigne Mbayé. Entre los arrestados también se encuentra un periodista de El Salto, vecino del barrio.

Los principales sindicatos de la Policía Nacional han defendido la intervención. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), Justicia Policial (Jupol) y la Confederación Española de Policía (CEP) han insistido en que la intervención se produjo después de que uno de los sospechosos intentara eludir la identificación policial huyendo del lugar.

Los sindicatos rechazan de forma tajante que la actuación policial estuviera relacionada con cuestiones raciales y consideran que las acusaciones lanzadas en las últimas horas por diversos dirigentes políticos, incluido el propio Mbaye, buscan “desacreditar la labor policial”. La CEP sostiene que la detención de Mbaye fue “legal, proporcionada y ajustada a Derecho” y califica las acusaciones de racismo y desproporción de “ruido y pataleos infantiles”.

Jupol, por su parte, advierte de que lo que consideran intentos de desprestigiar a las fuerzas de seguridad generan “un clima de desconfianza” que perjudica a los agentes y “socava el principio de autoridad imprescindible en cualquier Estado de Derecho”. Desde el SUP, se subraya que “la Policía actúa siempre conforme a la ley, sin distinción por razón de sexo, origen o ideología, y basando sus intervenciones en criterios objetivos y profesionales”. En su comunicado, el sindicato pide rechazar “relatos interesados que desvirtúan la realidad”.