Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu jefe no puede escribirte ni llamarte cuando estás fuera del trabajo, tienes derecho a la desconexión”

Ignacio de la Calzada sobre la desconexión digital. (Montaje Infobae)

Ignacio de la Calzada, abogado especializado en derecho laboral, ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@laboral_tips) un vídeo sobre las llamadas y los mensajes después del trabajo. “Ningún jefe puede escribir ni llamar a sus empleados fuera del horario de trabajo”. Según el experto, la ley ampara a los trabajadores con el derecho a la desconexión digital, una protección cada vez más relevante en un mundo donde la tecnología permite la comunicación constante.

La problemática de los mensajes y llamadas laborales fuera de jornada genera inquietud en miles de empleados en España. Muchos se preguntan si realmente están obligados a responder fuera de su horario y cuáles son las consecuencias de ignorar esas comunicaciones. De la Calzada aclara que la legislación española es bastante clara al respecto.

“El derecho a la desconexión digital no es una recomendación, sino una obligación legal para las empresas”, asegura. De la Calzada subraya que este principio está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que otorga al empleado la potestad de desconectarse totalmente una vez que termina su jornada laboral.

¿Qué dice exactamente la ley sobre la desconexión digital?

“El derecho a la desconexión digital está reconocido en la normativa laboral española. El artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados tienen derecho a no responder llamadas, mensajes o correos electrónicos fuera del horario fijado en su contrato. A esto se suma el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que refuerza la protección de la vida privada respecto al uso de dispositivos digitales en el entorno laboral”, explica el abogado.

La ley sobre la desconexión digital. (Christin Klose/dpa)

De la Calzada también informa sobre las excepciones: “Cualquier petición fuera de ese horario solo puede considerarse si existe un acuerdo específico, como sucede con las guardias. Incluso en esos casos, la ley exige una compensación económica o un acuerdo expreso que regule la disponibilidad.

“La excusa de ‘estás de guardia’ no vale de nada si no viene acompañada de un complemento salarial o un acuerdo donde se establezca esa disponibilidad y que luego tenga una compensación”, explica el abogado. Además, si el trabajador decide voluntariamente atender una petición fuera de su horario, ese tiempo se considera jornada adicional o horas extraordinarias. Estas son, por ley, de aceptación voluntaria y deben ser pagadas como tal.

Las opciones posibles si te contactan del trabajo

Una cuestión frecuente es si la empresa puede solicitar el número de teléfono personal o exigir que el empleado use su propio móvil para fines laborales. Ignacio de la Calzada aclara que no existe obligación legal de entregar el número personal ni de instalar aplicaciones de trabajo en dispositivos privados. Si la empresa necesita que el empleado esté localizable o utilice herramientas digitales, debe proporcionar los medios adecuados, como un teléfono de empresa.

Las dos opciones ante la desconexión digital del trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado destaca que si la compañía quiere mantener la comunicación fuera del horario laboral, debe negociar un complemento de disponibilidad y plasmarlo por escrito, garantizando una retribución justa. De lo contrario, cualquier intento de contactar al empleado fuera de su jornada puede ser ignorado sin que esto implique abandono del puesto ni negligencia.

Por todo esto, el experto concluye que cuando la comunicación llega fuera de horario, el empleado tiene dos opciones: ignorarla sin consecuencias o, si acepta realizar la tarea, solicitar que esa labor se compense adecuadamente. “Tu tiempo vale lo mismo que el de cualquier otro”, recalca De la Calzada, quien anima a los trabajadores a hacer valer sus derechos y no regalar tiempo personal a la empresa.