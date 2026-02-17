España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu jefe no puede escribirte ni llamarte cuando estás fuera del trabajo, tienes derecho a la desconexión”

El especialista en derecho laboral explica como funciona la ley con la comunicación fuera del horario habitual

Guardar
Ignacio de la Calzada sobre
Ignacio de la Calzada sobre la desconexión digital. (Montaje Infobae)

Ignacio de la Calzada, abogado especializado en derecho laboral, ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@laboral_tips) un vídeo sobre las llamadas y los mensajes después del trabajo. “Ningún jefe puede escribir ni llamar a sus empleados fuera del horario de trabajo”. Según el experto, la ley ampara a los trabajadores con el derecho a la desconexión digital, una protección cada vez más relevante en un mundo donde la tecnología permite la comunicación constante.

La problemática de los mensajes y llamadas laborales fuera de jornada genera inquietud en miles de empleados en España. Muchos se preguntan si realmente están obligados a responder fuera de su horario y cuáles son las consecuencias de ignorar esas comunicaciones. De la Calzada aclara que la legislación española es bastante clara al respecto.

“El derecho a la desconexión digital no es una recomendación, sino una obligación legal para las empresas”, asegura. De la Calzada subraya que este principio está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que otorga al empleado la potestad de desconectarse totalmente una vez que termina su jornada laboral.

¿Qué dice exactamente la ley sobre la desconexión digital?

“El derecho a la desconexión digital está reconocido en la normativa laboral española. El artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados tienen derecho a no responder llamadas, mensajes o correos electrónicos fuera del horario fijado en su contrato. A esto se suma el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que refuerza la protección de la vida privada respecto al uso de dispositivos digitales en el entorno laboral”, explica el abogado.

La ley sobre la desconexión
La ley sobre la desconexión digital. (Christin Klose/dpa)

De la Calzada también informa sobre las excepciones: “Cualquier petición fuera de ese horario solo puede considerarse si existe un acuerdo específico, como sucede con las guardias. Incluso en esos casos, la ley exige una compensación económica o un acuerdo expreso que regule la disponibilidad.

“La excusa de ‘estás de guardia’ no vale de nada si no viene acompañada de un complemento salarial o un acuerdo donde se establezca esa disponibilidad y que luego tenga una compensación”, explica el abogado. Además, si el trabajador decide voluntariamente atender una petición fuera de su horario, ese tiempo se considera jornada adicional o horas extraordinarias. Estas son, por ley, de aceptación voluntaria y deben ser pagadas como tal.

Las opciones posibles si te contactan del trabajo

Una cuestión frecuente es si la empresa puede solicitar el número de teléfono personal o exigir que el empleado use su propio móvil para fines laborales. Ignacio de la Calzada aclara que no existe obligación legal de entregar el número personal ni de instalar aplicaciones de trabajo en dispositivos privados. Si la empresa necesita que el empleado esté localizable o utilice herramientas digitales, debe proporcionar los medios adecuados, como un teléfono de empresa.

Las dos opciones ante la
Las dos opciones ante la desconexión digital del trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado destaca que si la compañía quiere mantener la comunicación fuera del horario laboral, debe negociar un complemento de disponibilidad y plasmarlo por escrito, garantizando una retribución justa. De lo contrario, cualquier intento de contactar al empleado fuera de su jornada puede ser ignorado sin que esto implique abandono del puesto ni negligencia.

Por todo esto, el experto concluye que cuando la comunicación llega fuera de horario, el empleado tiene dos opciones: ignorarla sin consecuencias o, si acepta realizar la tarea, solicitar que esa labor se compense adecuadamente. “Tu tiempo vale lo mismo que el de cualquier otro”, recalca De la Calzada, quien anima a los trabajadores a hacer valer sus derechos y no regalar tiempo personal a la empresa.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTok EspañaJornada LaboralDerechos LaboralesVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La UCO detiene al socialista Rafael Pinenda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una parcela de Emvisesa fue comprada por 1,7 millones de euros por la sociedad de su mujer y vendida cinco meses después por casi 4 millones

La UCO detiene al socialista

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha resuelto el conflicto entre la Royal & Sun Alliance y Logesta Gestión de Transporte S.A

Una empresa de transporte se

Marcos, estudiante de veterinaria: “Esto es lo que significa que tu perro bostece, no siempre es aburrimiento”

Las mascotas dan una serie de señales para comunicar necesidades y emociones inmediatas

Marcos, estudiante de veterinaria: “Esto

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

La Audiencia de Valencia condiciona la manutención a la inserción laboral del joven y rechaza que la falta de relación justifique el fin inmediato de la ayuda

Un padre pide anular la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa de transporte se

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

ECONOMÍA

Un padre pide anular la

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027